Ev Sahiplerini Kimse Tutamıyor: Eski Evlerin Kiraları Yeni Binalardan Pahalı

Ülkemizde, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kiralar aldı başını gidiyor. Enflasyona ve döviz kuruna bağlı olarak ev sahipleri ihtiyaçlarına göre kiralara zam yapıyor.

Buradaki ilginç durumsa eski kiraların yenilerini katlıyor olması. Uzmanlar, ilerleyen aylarda kira artışlarında yavaşlama olacağını öngörüyorsa da boş konut kiralarındaki yıllık artış yüzde 42, var olan konrata bağlı eski evlerin kiralarında bu oran yüzde 97'ye kadar çıkıyor.

2023 yılının Temmuz ayında, hükümet kira artışına uygulanan %25'lik sınırı kaldırarak kiracılar için önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Değişikliğin ardından ev sahipleri, kira bedellerini serbest bir şekilde güncellemeye başladı. Bu da kiraların daha fazla artmasına sebep oldu.

Kira Artış Oranları Yakın Zamanda Düşecek

Yeni kiralanan boş bir konut, mevcut kiracısının ödediği kiraya göre çok daha düşük bir fiyata kiralanabiliyor. Ortada büyük bir dengesizlik var.

Eski sözleşmelerin yeni zamlarla güncellenmesi kiracıları zor durumda bırakırken, ev sahiplerinin de dengesiz piyasa koşullarında bir düzene oturtma çabası ortaya çıktı. 2025 Şubat ayında konut enflasyonu %70.81 olarak kaydedildi.

Peki bu daha ne kadar böyle devam edecek? Uzmanlar, ilerleyen dönemde kira artışının daha insancıl bir düzeyde kalacağını düşünüyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kiraların gelecekte sürdürülebilir seviyelere gerilemesi gerektiğininin altını çizdi. Türkiye'de konut talebi oldukça yüksek. İnşaat sektöründeki sıkıntılar da cabası.

Özellikle büyük şehirlerde konut talebi arzdan çok daha fazla. Bu da kiraların artmasına neden oluyor. Kiraların daha sürdürülebilir seviyelere inmesi gerektiği bir gerçek ancak piyasadaki dengesizliklerin düzelmesi zaman alacaktır. Bundan ötürü pek çok ev sahibinin eski sözleşmelere kıyasla çok daha yüksek fiyat artışlarına gidebilmeleri muhtemel. Durum biraz ev sahibinin insafında.