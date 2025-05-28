PC ve Konsoldaki Efsane Oyun Telefonlara Geliyor! Tarih Verildi [Video]

PC ve konsollarda çok popüler olan Subnautica ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun mobil sürümü duyuruldu. Peki, Subnautica Android ve iOS telefonlara ne zaman çıkacak?

Subnautica Android ve iOS Telefona Çıkış Tarihi

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen Subnautica 2018 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One, 2021 yılında ise PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch platformları için satışa sunuldu.

Geliştirici ekip, kısa süre önce oyunun mobil sürümünü duyurdu. Açıklamaya göre Subnautica 8 Temmuz 2025 tarihinde Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara gelecek. Böylece oyun telefon ve tablet üzerinden de oynanabilecek.

Yapılan duyuru ile birlikte bir video paylaşıldı. 42 saniye uzunluğundaki video, mobil sürümünün oynanışı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Ekranda karakteri kontrol etmemize imkân tanıyan butonların yanı sıra çeşitli bilgiler de yer alacak.

Mobil sürüm, PC ve konsol versiyonlardaki gibi Survival, Creative ve Freedom modlar içerecek. Subnautica App Store mağazasında 399,99 TL Fiyat etiketine sahip.