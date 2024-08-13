Hemen Subnautica indirin ve benzersiz bir sualtı macerasına dalış yapın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Subnautica, bir hayatta kalma ve keşfetme oyunudur. Oyuncular sualtı dünyasında bir maceraya çıkararak nefes kesici manzaralar, gizemli yaratıklar ve zengin bir hikaye ile karşılaşır.

Subnautica, gezegen 4546B'de geçer. Aurora adlı bir uzay gemisinin düşmesiyle başlayan oyunda oyuncular hayatta kalmak için bu yabancı sualtı dünyasında kaynak toplamalı, yemek bulmalı ve oksijen seviyelerini yönetmelidir. Oyuncular çeşitli biyomlarda keşif yaparken derinliklere inip hikayenin gizemini çözmeye çalışır.

Subnautica zengin sualtı dünyası ve eşsiz yaratıklarıyla dikkat çeker. Her bir biyom, kendine özgü bitki örtüsü, fauna ve zorluklar sunar. Biz de sualtı araçları, dalış ekipmanları ve su altı üsleri inşa ederek hayatta kalma şansımızı artırmaya çalışıyoruz. Oyunun hikaye modu, oyunculara geminin neden düştüğünü ve bu gezegenin sırlarını ortaya çıkarma fırsatı verirken, serbest mod oyunculara tamamen özgür bir keşif deneyimi sunar.

Subnautica İndir

Derinliklerin bilinmezliğinde hayatta kalmak ve sırları keşfetmek için hemen Subnautica indirin ve benzersiz bir maceraya dalin.

Subnautica Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows Vista SP2 veya daha yeni, 64 bit

: Windows Vista SP2 veya daha yeni, 64 bit İşlemci : Intel Haswell 2 çekirdek / 4 iş parçacığı @ 2.5Ghz veya eş değeri

: Intel Haswell 2 çekirdek / 4 iş parçacığı @ 2.5Ghz veya eş değeri RAM : 4 GB

: 4 GB Ekran Kartı : Intel HD 4600 veya eş değeri - 3DMark Fire Strike kıyaslamasında 950'den fazla puan alan çoğu GPU buna dahildir

: Intel HD 4600 veya eş değeri - 3DMark Fire Strike kıyaslamasında 950'den fazla puan alan çoğu GPU buna dahildir DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan VR Desteği: SteamVR. Klavye veya gamepad gerekli