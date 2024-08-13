Subnautica
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Unknown Worlds Entertainment
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Hemen Subnautica indirin ve benzersiz bir sualtı macerasına dalış yapın.
Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Subnautica, bir hayatta kalma ve keşfetme oyunudur. Oyuncular sualtı dünyasında bir maceraya çıkararak nefes kesici manzaralar, gizemli yaratıklar ve zengin bir hikaye ile karşılaşır.
Subnautica, gezegen 4546B'de geçer. Aurora adlı bir uzay gemisinin düşmesiyle başlayan oyunda oyuncular hayatta kalmak için bu yabancı sualtı dünyasında kaynak toplamalı, yemek bulmalı ve oksijen seviyelerini yönetmelidir. Oyuncular çeşitli biyomlarda keşif yaparken derinliklere inip hikayenin gizemini çözmeye çalışır.
Subnautica zengin sualtı dünyası ve eşsiz yaratıklarıyla dikkat çeker. Her bir biyom, kendine özgü bitki örtüsü, fauna ve zorluklar sunar. Biz de sualtı araçları, dalış ekipmanları ve su altı üsleri inşa ederek hayatta kalma şansımızı artırmaya çalışıyoruz. Oyunun hikaye modu, oyunculara geminin neden düştüğünü ve bu gezegenin sırlarını ortaya çıkarma fırsatı verirken, serbest mod oyunculara tamamen özgür bir keşif deneyimi sunar.
Subnautica İndir
Derinliklerin bilinmezliğinde hayatta kalmak ve sırları keşfetmek için hemen Subnautica indirin ve benzersiz bir maceraya dalin.
Subnautica Sistem Gereksinimleri
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 veya daha yeni, 64 bit
- İşlemci: Intel Haswell 2 çekirdek / 4 iş parçacığı @ 2.5Ghz veya eş değeri
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: Intel HD 4600 veya eş değeri - 3DMark Fire Strike kıyaslamasında 950'den fazla puan alan çoğu GPU buna dahildir
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: SteamVR. Klavye veya gamepad gerekli
İnanılmaz bir keşif hissi
Türkçe dil desteği
VR desteği ile bambaşka bir oyuna dönüşebiliyor
İyi bir hikaye
Sürükleyici oynanış