Succession 5. Sezon Ne Zaman? Yeni Sezon Olacak mı?

Dört sezonun ardından Succession, Pazar gecesi muazzam bir bölümle final sezonunu tamamladı. Bölüm sürprizlerle doluydu ve Tom (Matthew Macfadyen) ile Greg (Nicholas Braun) arasında komik bir etkileşim vardı.

Bu bölüm Succession dizisinin finali oldu ve planlarda şu anda başka bir sezon yok gibi görünüyor ancak dizinin başarısı ve ezici popülaritesi, hayranların dizinin kararından dönüp 5. sezon için geri dönüp dönmeyeceğini merak etmesine neden oldu.

Succession 4. Sezon Finalinde Neler Oldu?

Bölüm, Kendall'ın (Jeremy Strong) GoJo anlaşmasını engellemek için yönetim kurulundan oy almak için yarışmasıyla açılıyor. Kendall bunu yapabilecek desteğe sahip olduğuna inanırken, Shiv (Sarah Snook) anlaşmanın Matsson'un lehine sonuçlanması ve kendisinin Amerikan CEO'su seçilmesi için yeterli oya sahip olduğuna inanıyor. Kendall ve Shiv, Roman'ı (Kieran Culkin) kendilerinin yanında yer almaya ikna etmek için Caroline'ın malikânesine uçar. Greg ile yaptığı bir konuşma sayesinde Kendall, Matsson'un (Alexander Skarsgård) kendisini CEO olarak atamayacağını öğrenir ve kardeşlerinin tarafına geçmeye zorlanır. Nihayetinde Roman ve Shiv, Kendall'ı desteklemeyi kabul eder.

Yönetim kurulu toplantısına gitmeden önce üç kardeş Logan'ın bazı eşyalarını almak için eski evine gider. Tom, Shiv'e anlaşma gerçekleşirse Matsson'ın kendisini CEO olarak atayacağını söyleyince kardeşler anlaşmayı engellemek için gereken son oyları almak üzere ofise koşar. Yönetim kurulu toplantısında durum altıya altı eşitlenir ve eşitliği bozan Shiv olur. Kendall kız kardeşine kendisine oy vermesi için yalvarır ancak Shiv sözünden döner ve anlaşma lehine oy kullanarak Tom'u yeni CEO yapar. Bölüm, Roman'ın bir barda tek başına içki içmesi, Shiv'in arabada soğuk bir şekilde Tom'u desteklemesi ve Kendall'ın gün batımına bakmasıyla sona erer. Sonunda kazanan Tom olur.

Succession'ın 5. Sezonu Gelecek mi?

Succession'ın olası bir 5. sezonunda anlatılacak hâlâ muhtemel hikâyeler var. Roy çocuklarına ne olacak? Tom yeni CEO olarak ne yapacak? Greg zirveye tırmanmaya devam edecek mi? Connor Roy (Alan Ruck) büyükelçi olabilecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulabilir.

Şimdilik 5. sezon için bir plan yok. Şubat 2023'te yapılan bir röportajda Succession'ın yaratıcısı Jesse Armstrong The New Yorker'a 4. sezonun "oldukça net bir son" olduğunu söylemişti.

Bölümün kamera arkası görüntülerinde Armstrong, "Bir daha bu kadar iyi bir şey yazabileceğimi sanmıyorum. Gerçekten korkutucu hissettiriyor ama bitmesi gerektiği duygusu da var ve sanırım buna tutunuyorum." demişti.

Peki siz Succession'ın yeni sezonunun geleceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.