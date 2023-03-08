Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziyi izleyen çok sayıda kişi, Succession 4. sezon ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

İlk olarak 2018 yılının haziran ayında yayımlanmaya başlayan Succession, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hâle geldi. İlk üç sezonu izleyen kişiler, yönetmenliğini Jesse Armstrong'un üstlendiği Succession dizisinin yeni sezonunu beklemeye başladı.

Succession 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Büyük başarı elde eden Succession isimli dizinin dördüncü sezonunun 26 Mart 2023 tarihinde yayımlanmaya başlaması bekleniyor. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen başarılı dizinin yeni sezonunda toplamda 10 bölüm yer alacak.

Bölümleri haftalık olarak yayımlanan dizinin ilk 3 sezonunda 29 bölüm bulunuyor. Yeni sezondaki bölümlerin de tıpkı ilk üç sezon gibi haftalık şekilde yayımlanması bekleniyor. Peki, Jesse Armstrong tarafından yaratılan Succession dizisinin konusu nedir?

Succession 4. Sezon Fragmanı

Succession Konusu

Succession, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketini yöneten Roy ailesinin hikâyesini konu alıyor. Şirketin sahibi Logan Roy'un emekli olmasının ardından aile üyeleri, şirketi yönetmek için rekabet eder.

Succession Oyuncuları

Nicholas Braun (Greg Hirsch)

Brian Cox (Logan Roy)

Kieran Culkin (Roman Roy)

Peter Friedman (Frank Vernon)

Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans)

Alan Ruck (Connor Roy)

Sarah Snook (Shiv Roy)

Jeremy Strong (Kendall Roy)

J. Smith-Cameron (Gerri Kellman)

Dagmara Dominczyk (Karolina Novotney)

Justine Lupe (Willa Ferreyra)

David Rasche (Karl Muller)

Scott Nicholson (Colin)

Hiam Abbass (Marcia Roy)

En iyi dram dizileri arasında yer alan Succession'un oyuncu kadrosu arasında Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Sarah Snook, Dagmara Dominczyk ve J. Smith-Cameron dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Succession Nereden İzlenir?

8,8 IMDb puanı ile dikkat çeken başarılı diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV'nin kütüphanesinde şu anda dizinin ilk iki sezonu bulunuyor. Popüler dijital yayın hizmetinde yer alan içerikleri izleyebilmek için belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor.

Succession dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.