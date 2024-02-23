Suicide Squad: Kill the Justice League Beklentileri Karşıladı mı? Warner Bros'tan Açıklama Geldi!

İlk olarak IGN tarafından bildirildiği üzere Warner Bros Discovery, Suicide Squad: Kill the Justice League ile ilgili olarak yeni bir finansal çağrıda "oyunun beklentilerin altında kaldığını" söyledi.

Mali İşler Müdürü Gunnar Wiedenfels, 2 Şubat'ta satışa sunulan ve 70 dolara satılan Suicide Squad: Kill the Justice League'in şirket için ne durumda olduğunu açıkladı.

Warner Bros Oyunun Durumundan Ötürü Rahatsız

Warner Bros Discovery dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamına ilişkin kazanç sonuçlarını açıklarken oyunun şu ana kadarki durumunu da ele aldı ve oyunun şirketin beklentilerinin büyük ölçüde altında kaldığını ama gelecek süreçte toparlanmasını umduklarını söyledi.

Suicide Squad: Kill the Justice League piyasaya sürüldüğünden bu yana gerek basın gerek oyuncular tarafından karışık eleştirilerle karşılandı. Oyun Metacritic'te ve Steam sayfasında hâlâ "genel olarak olumsuz" kullanıcı puanlarına sahip.

Suicide Squad: Kill the Justice League'in 1. sezonunun Mart ayında başlayacağı açıklandı. Yeni sezon içeriği daha fazla boss savaşı, düşman varyantları, yepyeni silahlar ve daha fazlasını içerecek.

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