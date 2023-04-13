Suicide Squad: Kill the Justice League Ertelendi! Ne Zaman Çıkacak?

Neredeyse 2 yıldır beklenen oyunlar arasında yer alan Suicide Squad: Kill the Justice League, yıllar süren geliştirme aşamasında sürekli olarak ertelemelere maruz kaldı. Artık oyunun 2023 yılında çıkacağı kesinleşmişken son tarihler dahi konuşuluyordu.

Tüm dedikodular 26 Mayıs tarihi üzerinde yoğunlaşırken yakın zamanda yapılan açıklamayla birlikte oyunun yeniden ertelendiği duyuruldu.

Suicide Squad Oyunu 2024 Yılına Ertelendi!

DC evreninin en sevilen yaratımlarından biri olan Suicide Squad, sürekli olarak kahramanlarımızla dövüşürken tanıştığımız kötülerin iyi bir şey uğruna birleşmesini konu ediniyor.

Geçtiğimiz yıllarda filmi de vizyona giren ekip için bir oyun yapılacağı da duyurulmuştu. Hayranlar uzun süredir oyunun çıkış yapması için beklese de süreç tam anlamıyla bir yılan hikayesine döndü.

Arka arkaya ertelemeler alan oyunun bu sefer de 2024 yılında çıkış yapacağı açıklandı.

Geliştirici firma Rocksteady Studios konuyla ilgili, "Oyunculara en kaliteli deneyimi sunabilmek adına gereken zamanı ayırmak için zor ama gerekli kararı aldık. Destek ve anlayışları için harika topluluğumuza teşekkür ederiz. Gelecek yıl sizi Metropolis'te görmeyi dört gözle bekliyoruz." paylaşımını yaptı.

Buna göre Suicide Squad: Kill the Justice League çıkış tarihi 2 Şubat 2024 tarihine ertelendi.Oyunun tam olarak hangi sebeple ertelendiği açıklanmadı.