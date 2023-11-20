Yanlış Duymadınız: Suicide Squad: Kill the Justice League Fiyatı 999.999 TL Oldu!

Geçtiğimiz günlerde ön sipariş süreci başlayan, merakla beklenen yeni Rocksteady oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League, yaşanan hata nedeniyle kısa süreliğine Epic Games'te ücretsiz olarak görünmüştü.

Bu süreçte oyunu ücretsiz şekilde kütüphanesine ekleyen kullanıcılar kısa süreli bir sevinç yaşasa da Epic Games bir gün sonra oyunu herkesin kütüphanesinden kaldırdı ve Türkiye'den erişilebilir olmamasını sağladı.

Suicide Squad: Kill the Justice League Ön Sipariş Sürecinde Neler Oluyor?

Hâlihazırda firmanın verdiği karar neticesinde oyunun Steam sayfasına da Türkiye'den erişebilmek mümkün değil. Bu kararın nedeni olarak bugün Steam'in Türkiye'de dolara geçişinin tamamlanması beklendiği düşünülüyor ancak Epic Games tarafında işler tekrar ilginç bir hâl almış durumda.

Doğrudan mağaza sayfası hâlâ kapalı olmasına rağmen oyunun ön sipariş fiyatı 999.999 TL olarak gözüküyor. Elbette ülkemizde erişime engellendiğinden böyle bir ücret ödemeye razı olsanız da ödeyemiyorsunuz.

Steam tarafındaki akıbetinin bu akşam belli olması bekleniyor olsa da firmanın Epic Games tarafında neden böyle bir yol izlediği henüz bilinmiyor.

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