Suicide Squad: Kill the Justice League Kapalı Alfa Haftaya Geliyor: Kaydolmayı Unutmayın!

Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League için önümüzdeki hafta Kapalı Alfa testi gerçekleştireceğini açıkladı.

Geliştiriciler bu testte oyunun çevrim içi altyapısını test etmeyi planlıyor. Kapalı Alfa'da hikâye modunun yalnızca küçük bir bölümü mevcut olacak ve cila aşaması hâlâ devam ettiği için nihai deneyimi temsil etmediği uyarısı da yapılacak. Eğer ilgileniyorsanız seçilme şansı için buradan kaydolabilirsiniz.

Suicide Squad: Kill the Justice League Kapalı Alfa süreci, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te 30 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 4 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Kapalı Alfa Testi Gizlilik Sözleşmesi Altında Gerçekleşecek

Kapalı Alfa testine katılacak oyunseverlerin NDA yani gizlilik sözleşmesi imzalamaları gerekecek.

Bu test ve ilgili tüm bilgiler/içerikler özel ve son derece gizlidir. Yalnızca gizlilik sözleşmesinin şartlarını kabul eden katılımcılar teste katılabilecektir. Gizlilik anlaşmasının herhangi bir şekilde ihlali, oyunun lansman planlarına zarar verecektir. Deneyiminizle ilgili görüntü/ekran görüntüsü, video veya metin tabanlı izlenimlerinizi çevrim içi olarak, sosyal medya aracılığıyla veya herhangi bir kamuya açık alanda yayınlamak, basın kuruluşlarıyla veya içerik oluşturucularla herhangi bir şekilde bilgi kesinlikle yasaktır. Oyunun hesabınıza bağlı benzersiz bir tanımlayıcı ile filigranlı olacağını unutmayın.

Suicide Squad: Kill the Justice League 2 Şubat 2024'te çıkacak ancak Digital Deluxe Edition sahipleri oyuna 30 Ocak 2024'ten itibaren erişebilecek.

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