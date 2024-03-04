Sünger Bob Tasarımlı Xbox Series X Geliyor: Fiyatı Ne Kadar?

Bu duyuru, oyun dünyasındaki meraklı gözleri üzerine çekti. Xbox Series X'in bu özel tasarımı, muhtemelen beklentilerin ötesinde bir fiyatlandırma stratejisiyle karşılaşacak gibi görünüyor. Microsoft'un Best Buy ile yapılan bu ortaklık, konsolun fiyatını belirleme konusundaki cesur adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

700 dolarlık fiyat etiketi, oyun severler arasında şaşkınlık yaratmış olabilir. Ancak, bu yüksek fiyat, muhtemelen özel tasarım ve ekstra özelliklerle birleşerek oyun deneyimini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Satış Detayları ve Fiyatı Ne Zaman Açıklanacak?

Microsoft'un bu stratejisi, Xbox Series X'in sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir teknoloji ve tasarım harikası olarak konumlandırma amacını taşıyor. Oyunseverler, bu yeni nesil oyun deneyiminin fiyatına değer olup olmadığını tartışmaya hazırlanıyor.

Sünger Bob hayranları, bu özel Xbox ile oyun oynamanın ve Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin keyfini çıkarmanın heyecanını yaşayacaklar. Ancak, bu özel tasarımın ne kadarının satışa sunulacağı ve fiyatıyla ilgili ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Oyun dünyası, bu renkli ve eğlenceli tasarımın oyunseverler arasında nasıl bir ilgi göreceğini merakla bekliyor.

Oyun dünyasının merakla beklenen sınırlı edisyonu, SpongeBob temalı Xbox konsolları, ABD'deki alışveriş tutkunları için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Best Buy mobil uygulaması üzerinden 7 Mart Perşembe günü sabah 08.00 PT / 11.00 ET'den itibaren satın alınabilecek bu özel konsol paketi, içinde özel tasarımlı konsolun yanı sıra kontrol cihazı ve Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin dijital kopyasını barındırıyor.