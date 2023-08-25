TFF, Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemini Kullanacak!

TFF (Türkiye Futbol Fedeasyonu), Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren tüm maçlarda yarı otomatik ofsayt sistemini kullanacağını duyurdu. Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonu henüz yeni başlamış olmasına rağmen tartışmalar gündemden düşmedi.

TFF, artık bu tartışmalara bir son vermek için dijital hakem sistemine geçiş yapacağını duyurdu.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Nedir?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, ilk olarak Dünya Kupası aracılığyla hayatımıza girdi. 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın seyrini değiştiren bu sistem, maç esnasında futbolcuların 29 farklı bölgesini takip edebilen çok kameralı bir dijital hakem sistemi.

Stadyumun farklı noktalarına yerleştirlen 12 özel kamera sayesinde futbolcuların bir saniye içindeki 50 hareketi kaydedilebiliyor. Tartışmalı bir ofsayt kararında pozisyon, 20 saniye içinde VAR odasına bildirilebiliyor.

Böylece yarı otomatik ofsayt sistemi sayesinde maçlarda uzun süren VAR beklemeleri de ortadan kalkıyor. Sisteme 10 milyon euro yatırım yapan TFF, şöyle bir açıklama yaptı:

"Dijital hakem atama sistemi, gözlemcilik ve mentorluk yapısının değişimi, Hakem Akademisi ve Avrupa'dan alanında en iyi hakem hocaları ile düzenlediğimiz eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi, futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkân sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır."

Peki sizce yarı otomatik ofsayt sisteminin Türkiye'ye gelmesi maçların gidişatını etkileyecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.