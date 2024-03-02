Süper Lig İhalesi Sonuçlandı: Yayın Haklarını Kim Aldı?

Süper Lig'in haklarının ihalesinin kim olacağı tartışılan bir konuydu. Bu bekleyiş yakın zamanda sonuçlandı. Bununla beraber ödeme detayları da ortaya çıktı.

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'a kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmişti.

Digitürk Yaptığı Teklifi Arttırıyor

2024-2027 yılları arasındaki futbol sezonları için TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri ile ilgili düzenlemede beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

Saran Medya, Digitürk'ün teklfini geçerek 140 milyon dolar teklifte bulunmuştu. Fakat bunun üzerine Digitürk kendi teklifini arttırarak 120 milyon dolardan 160 milyon dolara çıkardı. Saran Medya buna karşılık veremedi.

Bu teklif sayesinde Digitürk, yeniden Süper Lig yayın haklarının sahibi oldu.

beIN Sports, kulüplere yıllık 182 milyon dolar ödeyecek. Bu ücretin yarısının dolar yarısının Türk Lirası bazlı olacağı söyleniyor. Gelecek senenin ödeme planlaması TEFE/TÜFE'ye göre belli olacak.