Yeni Süper Lüks Yatı ile Hayat Gabe Newell'a Güzel! Dev Oyun Salonu Bile var

Bizler büyük bir heyecanla Half-Life 3 duyurusu beklerken, geçtiğimiz haftalarda Gabe Newell da kendisine lüks bir yat yaptırmıştı. Görünüşe göre bu yat, her şey bir yana, biz oyuncular için tam anlamıyla bir cennet konumunda bulunuyor.

Gabe Newell, Süper Lüks Yatı ile Yaşıyor Bu Hayatı

Oceanco şirketinin özel üretimi olan bu yat, 111 metre uzunluğunda ve Leviathan adını taşıyor. İçerisi ise, deyim yerindeyse, "Bir ben yokum!" diyebileceğimiz kadar zengin: Hastane, spor salonları, plaj kulübü, küçük botlar, denizaltılar, uydular, klima sistemler, spa (sudan gelen sağlık), dalış platformları, özel bir içecek odası ve dahası var. Bu 'dahası' kısmında dev bir oyun salonu da bulunuyor. Salonda ise toplamda on beş adet son teknoloji oyun bilgisayarı var.

Şirketin üst yöneticisi Marcel Onkenhout, dizel-elektrik bir motorun kullanılması, sıfır emisyon moduna geçebilen enerji sistemi ve atık geri dönüşüm altyapısı ile çevre dostu olarak tanımlanan bu yat için bu zamana kadar olan en yenilikçi projeleri olduğunu söylüyor. Newell ise hiçbir şeyin geleneksel olmadığını, herkesin gemiye kendisinden bir şey kattığını ifade ediyor.

Leviathan, her ne kadar eğlence yönünden bahsediliyor olsa da, bilimsel çalışmalar için de bir merkez görevi görecek. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda yaşanan bir gelişme ile Gabe Newell, Starfish Neuroscience şirketi ve deniz araştırmaları üzerine çalışan Inkfish bir beyin çipi için düğmeye bastığını öğrenmiştik. Lüks yatta kurulacak olan laboratuvar ile bu çalışmalar desteklenecekmiş. Anlayacağınız üzere karşımızda, eğlence kadar bilimsel araştırmalar için de kullanılacak bir yat duruyor.