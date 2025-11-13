Escape from Tarkov'un Steam Fiyatı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Gerçekçi oynanış sistemi, kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan Escape from Tarkov, Steam'de ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyat etiketi de belli oldu. Oyun şu anda Steam'de indirimli fiyatla satılıyor. Peki, FPS oyununu bilgisayarda oynamak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Escape from Tarkov'un Steam Fiyatı Ne Kadar?

Escape from Tarkov'un standart, Left Behind ve Prepare for Escape olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Steam'de oyunun standart sürümü yüzde 25 indirim ile 19.99 dolar (844 TL) yerine 14.99 dolar (633 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Left Behind sürümü yüzde 25 indirim ile 31.99 dolar (1.351 TL) yerine 23.99 dolara (1.013 TL) satılıyor.

Oyunun Prepare for Escape sürümü yüzde 25 indirim ile 44.99 dolar (1.900 TL) yerine 33.74 dolar (1.425 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Bu sürüm, oyunun yanı sıra Left Behind ve Prepare for Escape genişleme paketlerini içeriyor. İndirim kampanyası 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Escape from Tarkov Fragmanı

Escape from Tarkov Konusu

Hayatta kalma, FPS ve loot türlerini birleştiren Escape from Tarkov, karakter hareketlerinin çok detaylı şekilde modellendi. Popüler yapımda koşma, yüürme eğilme ve siper alma gibi eylemleri çok gerçekçi bir şekilde deneyimliyoruz. Yaralanma durumunda hareketlerin kısıtlanması da gerçekçilik seviyesini artırıyor.

Her silahın kendine özgü ve gerçekçi bir geri tepme mekaniği mevcut. Bu da silah hakimiyetini önemli hâle getiriyor. Silah özelleştirmesi, geri tepmeyi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda bir merminin zırhı delip geçip geçemeyeceği, mermi türüne ve zırhın seviyesine bağlıdır.

Escape from Tarkov Steam Çıkış Tarihi

Battlestate Games tarafından geliştirilen gerçekçi FPS oyunu Escape from Tarkov, 15 Kasım 2025 tarihinde Steam'de satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre 500 binden fazla oyuncu, Escape from Tarkov'u Steam'de istek listesine ekledi.

Escape from Tarkov Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya eş değer işlemci

AMD Ryzen 5 3600 veya eş değer işlemci RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1660 veya eş değer işlemci

GTX 1660 veya eş değer işlemci DirectX: Sürüm 11

Escape from Tarkov'un yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Escape from Tarkov Önerilen Sistem Gereksinimleri