Super Mario Bros Filminin Oyuncuları ve Yayın Tarihi Belli Oldu

Merak içerisinde beklenen Super Mario Bros filminin oyuncuları ve yayın tarihi açıklandı. Illumination stüdyosunun üzerinde çalıştığı filmde Mario ve kardeşi Luigi'nin macerasına tanık olacağız. Peki, Super Mario'nun yeni filmi ne zaman yayımlanacak, oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alacak? Filme ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Super Mario Bros Oyuncuları ve Yayın Tarihi Açıklandı

Chris Pratt (Super Mario)

Anya Taylor-Joy (Princess Peach)

Charlie Day (Luigi)

Jack Black (Bowser)

Keegan-Michael Key (Toad)

Seth Rogen (Donkey Kong)

Nintendo Direct isimli bir etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik esnasında Super Mario Bros filmi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Merak içerisinde beklenen Super Mario filmi 21 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

Super Mario animasyon filminin arkasındaki şirketin Illumination olduğu açıklandı. Stüdyo daha önce Minions serisi, Loraks, Sing (Şarkını Söyle), Grinç, Home Makeover ve daha pek animasyon filmi geliştirmişti.

Paylaşılan bilgilere göre Super Mario'yu Chris Pratt seslendirecek. 42 yaşındaki başarılı oyuncu Pratt, 2016 yılında yayımlanan Passengers (Uzay Yolcuları), 2014 yapımı Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları), 2021 yılında vizyona giren The Tomorrow War (Yarının Savaşı) ve 2015 yapımı Jurassic World gibi yapımlarda yer almıştı.

Princess Peach karakterini ise Anya Taylor-Joy isimli başarılı oyuncu seslendirecek. Anya Taylor-Joy, özellikle 2020 yılında yayımlanan The Queen's Gambit isimli mini dizide dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu.

Charlie Day, Luigi isimli karakteri canlandıracak. Day, başarılı animasyon filmi Monsters University (Sevimli Canavarlar Üniversitesi), 2014'te yayımlanan popüler animasyon filmi The Lego Movie, bilim kurgu aksiyon türündeki Pasific Rim (Pasifik Savaşı), sitcom türündeki It's Always Sunny in Philadelphia gibi pek çok yapımda yer almıştı.

Bowser karakterini Jack Black, Toad karakterini Keegan-Michael Key ve Donkey Kong karakterini ise Seth Rogen isimli oyuncu seslendirecek. Dünya genelinde çok sayıda Super Mario hayranı tarafından merak içerisinde beklenen filmde Mario ve kardeşi Luigi'nin macerasına tanık olacağız.

Super Mario filminin oyuncu kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.