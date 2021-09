Netflix Ekim 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Ekim 2021 içerikleri duyurdu. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay sabırsızlıkla beklenen pek çok içerik eklenecek. Peki, ekim ayında izleyiciler ile buluşacak içerikler nelerden oluşuyor?

Netflix Ekim 2021 Takviminde Neler Var?

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin yer aldığı bir video yayımladı. 1 dakika 48 saniye uzunluğundaki videonun yayımlanması ile ekim ayında hangi içeriklerin platforma ekleneceği de belli oldu.

YouTube üzerinden yayımlanan videoya göre Netflix Ekim 2021 içerikleri şu şekilde:

1. Kin

Yapımcılığını BKM, yönetmenliğini ise Türkan Derya'nın üstlendiği Kin, 8 Ekim tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek. 1 saat 46 dakika uzunluğundaki filmin başrol oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

2. Maid

Dram ve komedi ögelerine sahip olan Maid 1 Ekim tarihinde yayımlanacak. Mini dizinin oyuncu kadrosunda Billy Burke, Andie MacDowell, Margaret Qualley, Nick Robinson ve Anika Noni Rose gibi isimler bulunuyor.

3. The Guilty (Suçlu)

1 saat 31 dakika uzunluğundaki The Guilty, 1 Ekim tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek. Başrol oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal'in yer aldığı film suç, dram ve gerilim ögelerine sahip.

4. Diana: The Musical

Diana: The Musical, 1 Ekim tarihinde Netflix kullanıcıları ile buluşacak.

5. Seinfeld Tüm Sezonları

İlk olarak 5 Temmuz 1989 tarihinde yayımlanmaya başlayan ve 1998 yılında sona eren Seinfeld'ın tüm sezonları 1 Ekim tarihinde Netflix'e eklenecek. Sitcom dizisi dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip.

6. Bad Sport

Bad Sport isimli belgesel dizisinin ilk sezonu 6 Ekim tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek.

7. There's Someone Inside Your House

Gerilim ve korku ögelerine sahip olan There's Someone Inside Your House (Evinde Biri Var), 6 Ekim tarihinde popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.

8. Esrarengiz Bir Masal

Animasyon dizisi Esrarengiz Bir Masal'ın ilk sezonu 8 Ekim tarihinde dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek.

9. Malinche: Bir Müzikalin Perde Arkası

Malinche: Bir Müzikalin Perde Arkası isimli yapım, 12 Ekim tarihinde Netflix izleyicileri ile buluşacak.

10. You 3. Sezon

Dram, romantik ve suç ögelerine sahip olan You'nun üçüncü sezonu 15 Ekim tarihinde yayımlanacak.

11. Locke & Key 2. Sezon

Joe Hill ve Gabriel Rodriguez'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Locke & Key dizisinin ikinci sezonu 22 Ekim tarihinde yayımlanacak.

12. Maya ve Üç Savaşçı

Animasyon dizisi Maya ve üç savaşçı, 22 Ekim tarihinde yayımlanacak.

13. Hipnotizma

Hipnatizma isimli film 27 Ekim tarihinde izleyicilerle buluşacak.

14. Colin in Black & White

Colin in Black & White dizisinin ilk sezonu 29 Ekim tarihinde yayımlanacak.

15. Army of Thieves (Hırsızlar Ordusu)

Army of Thieves isimli film, 29 Ekim tarihinde yayımlanacak.