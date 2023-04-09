Super Mario Filminden Büyük Başarı

Oyun tarihinin belki de en ikonik serilerinden biri olan Super Mario Bros., nihayet büyük bütçeli bir film ile beyaz perdeye uyarlandı. Yakın zamanda ülkemizde de "Süper Mario Kardeşler" adıyla çıkış yapan film, dünya çapında büyük gişe başarısı yakaladı.

Marvel'ın bu sene çıkardığı Ant Man and the Wasp: Quantumania'dan çok daha yüksek bir gişe elde eden yapım, 377 milyon dolar hasılata ulaştı.

Super Mario Bros. Film Fragmanı

ABD dışında 70 ülkede gösterime giren yapım, ilk haftasında Meksika'da 27.4 milyon, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 19.6 milyon, Almanya'da 14 milyon ve Çin'de 12 milyon hasılata erişti. Bu yönüyle uluslararası alanda gişe başarısı da dahil olmak üzere senenin rekorlarına imza attı.

Film, aynı zamanda tüm zamanların en iyi çıkış yapan animasyon filmleri listesinde Frozen 2'nin arkasında ikinci sıraya yerleşti. Dağıtımcı firma Universal Pictures'dan Veronika Kwan, "Her yerde olağanüstü bir sayıya ulaşıldı. Film, genç ve yaşlılar farketmeksizin herkes tarafından sevilen efsanevi bir markaya dayanıyor. Bu sektör için harika bir haber." dedi.