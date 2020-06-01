Süper Sayısal Oyunlar İnternetten (Online) Oynanacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, süper sayısal oyunların başlamasıyla ilgili duyuru yayınladı. Süper sayısal oyunlar (süper on numara, süper şans topu, süper sayısal loto, para loto) internetten, Milli Piyango İdaresi’nin sanal bayileri üzerinden oynanacak.

Süper Sayısal Oyunlar İnternetten Oynanacak

Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, online olarak süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00 itibarıyla (1 Haziran’da) başlanılacağını bildirdi. Sayısal loto, on numara, şans topu, para loto, tüm süper sayısal oyunlar artık internetten oynanacak. Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak.

Sayısal Oyunlarımız artık internet üzerinden de oynanabiliyor🎉 Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto Oyunlarını Sanal Bayilerimiz üzerinden oynayabilirsiniz. pic.twitter.com/jqqDbhmWF4 — Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (@MpiKurumsal) June 1, 2020

Süper Sayısal Oyunları Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacak. Süper On Numara oyunu için Milli Piyango İdaresince her gün saat 20.15’te ayrı bir çekiliş yapılacak. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20.15, Sayısal On Numara oyunu için de saat 21.15’te ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecek. Çekilişler, Milli Piyango İdaresi Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango internet sitesinde de canlı olarak ve akabinde arşiv formatında yayınlanacak.