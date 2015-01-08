Bilyoner Windows 10 uygulaması ile iddaa bültenini inceleyebilir, kupon yapabilir, hesabınıza ulaşabilirsiniz.

Erkan Calp - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türkiye’nin ilk online şans oyunları platformu Bilyoner.com’un tüm içeriğini Windows 10 tablet ve bilgisayarınıza taşıyan Bilyoner uygulaması, tamamen ücretsiz ve reklamsız bir kullanım sunuyor.

2 milyondan fazla kişinin tercih ettiği şans oyunları sitesi Bilyoner’in Windows uygulaması da oldukça kaliteli. Sadece ve modern arayüz ile bizleri karşılayan uygulama üzerinden iddaa bültenlerini takip etmek, iddaa kuponu hazırlamak, maç sonuçlarını sıcağı sıcağına öğrenmek mümkün. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak geçmiş kuponlarınıza ulaşabiliyor ve yeni kuponunuzu buna göre şekillendirebiliyorsunuz.

Bilyoner’in Windows platformu için hazırlanan uygulamasının içerik yönünden mobilden geride kaldığını belirtmem gerek. Mobilde futbolun yanında basketbol, tenis, motor sporları, voleybol karşılaşmalarını takip edebilirken, Windows 8 uygulamasında sadece futbol ve basketbol karşılaşmalarını takip edebiliyoruz.

Bilyoner Özellikleri: