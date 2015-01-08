Bilyoner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,689
- DOSYA BOYUTU 4.02 MB
- Üretici Mobilist
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Bilyoner Windows 10 uygulaması ile iddaa bültenini inceleyebilir, kupon yapabilir, hesabınıza ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin ilk online şans oyunları platformu Bilyoner.com’un tüm içeriğini Windows 10 tablet ve bilgisayarınıza taşıyan Bilyoner uygulaması, tamamen ücretsiz ve reklamsız bir kullanım sunuyor.
2 milyondan fazla kişinin tercih ettiği şans oyunları sitesi Bilyoner’in Windows uygulaması da oldukça kaliteli. Sadece ve modern arayüz ile bizleri karşılayan uygulama üzerinden iddaa bültenlerini takip etmek, iddaa kuponu hazırlamak, maç sonuçlarını sıcağı sıcağına öğrenmek mümkün. Ayrıca hesabınıza giriş yaparak geçmiş kuponlarınıza ulaşabiliyor ve yeni kuponunuzu buna göre şekillendirebiliyorsunuz.
Bilyoner’in Windows platformu için hazırlanan uygulamasının içerik yönünden mobilden geride kaldığını belirtmem gerek. Mobilde futbolun yanında basketbol, tenis, motor sporları, voleybol karşılaşmalarını takip edebilirken, Windows 8 uygulamasında sadece futbol ve basketbol karşılaşmalarını takip edebiliyoruz.
Bilyoner Özellikleri:
- İddaa bültenlerini inceleme, iddaa oynama
- Futbol ve basketbol karşılaşmalarını takip etme
- Hesaba giriş yaparak geçmiş kuponlara erişme
- Kupon yapma, mevcut kuponu silme
Bilyoner (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 615,151
- DOSYA BOYUTU 17.92 MB
- Üretici Mobilist
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Bilyoner Android (APK) İndir: İddaa sonuçları, iddaa programı, iddaa kupon, canlı maç sonuçları, spor toto, milli piyango cebinizde.
Bilyoner Android (APK) uygulaması, cepten iddaa oynama, kupon hazırlama, canlı maç takibi ve daha fazlasını sunan en iyi iddaa - bahis uygulaması.
Türkiye’nin en büyük bahis internet sitesi Bilyoner.com’un resmi Android uygulaması da bulunuyor. Üye numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra İddaa, Milli Piyango, Canlı Sonuçlar, Kuponlar ve Spor Toto ile karşılaşıyorsunuz. İddaa menüsünden hızlıca bahis yapma ve kupon oluşturma, istatistikler ve yazar yorumlarını inceleme şansına sahipsiniz. Canlı Sonuçlar menüsünden o anda oynanan maçların tümünü görebiliyorsunuz. Gol olduğu vakit anlık bildirim geliyor. Burada birçok lig yer alıyor. Dilerseniz filtreleme yapıp sadece o gün hazırladığınız kupondaki maçları takip edebilirsiniz.
Bilyoner Android uygulaması üzerinden çabuk şekilde, zahmetsizce iddaa kuponu hazırlamanın yanı sıra Milli Piyango bileti satın alıp biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığına bakabiliyorsunuz. Eski tarihli biletlerinizi kontrol edebiliyorsunuz.
Bilyoner Android Uygulaması Özelikleri
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- İddaa kupon sorgulama
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- Milli Piyango ikramiye sorgulama
- Canlı maç sonuçları
- Canlı maç
Bilyoner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 96,116
- DOSYA BOYUTU 8.10 MB
- Üretici Mobilist
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Popüler bahis sitesi Bilyoner.com'un iPhone uygulamasıdır.
Türkiye’nin en popüler bahis sitesi Bilyoner.com’un iOS uygulaması ile telefon ve tabletinizden bahisleri anlık olarak takip edebilir, iddaa kuponları oluşturabilirsiniz.
Pozitron tarafından geliştirilen Bilyoner uygulaması, bahis heyecanını mobil cihazınıza taşıyor. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde maçları takip edebilir, iPhone ve iPad’inizden kupon yapabilirsiniz. Aynı zamanda tüm lig maçlarının sonuçlarını anında öğrenebilirsiniz.
İddaa hesabınıza giriş yaparak oluşturduğunuz kuponları kontrol edebilirsiniz. Hesabınız yoksa uygulama içerisinden kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Push bildirimler sayesinde oynadığınız maçlarda değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Bilyoner.com’un fırsatlarını da takip edebildiğiniz uygulama ile ayrıca tek dokunuşla Bilyoner Müşteri Hizmetleri’ne de ulaşmanız mümkün.
Bilyoner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,611
- DOSYA BOYUTU 3.00 MB
- Üretici Mobilist
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Bilyoner Windows Phone uygulaması ile maçları telefonunuzdan takip edebilir, kupon yapabilirsiniz.
Türkiye genelinde 2 milyondan fazla üyesi bulunan popüler bahis web sitesi Bilyoner’in resmi Windows Phone uygulamasıdır. Bahis heyecanını cebinize taşıyan uygulama henüz geliştirilme aşamasında olmasına rağmen oldukça başarılı.
En çok kazandıran yasal bahis sitelerinden Bilyoner.com’un Windows Phone uygulaması, nerede olursanız olun iddaa oynama, kupon yapma, maçları takip etme imkanı veriyor. İddaa bültenin yer alan tüm liglerdeki maçların sonuçlarını takip edebilir, hesabınıza geçip bekleyen kuponlarınızı yönetebilirsiniz.
Futbolun yanı sıra basketbol, tenis, motor sporları ve voleybol karşılaşmaları üzerine bahis yapmanıza izin veren Bilyoner’in Windows Phone uygulaması üyelik gerektiriyor. Üye değilseniz doğrudan uygulama içerisinden Bilyoner üyeliğinizi oluşturabilir ve kupon yapmaya başlayabilirsiniz.
Bilyoner
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 32,399
- DOSYA BOYUTU 0.59 MB
- Üretici Mobilist
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Türkiye'nin en ilk online şans oyunları platformu bilyoner.com'un nokia telefonlar için geliştirilen uygulaması.
Türkiye'nin ilk ve en büyük şans oyunları sitesi olan bilyoner.com için özel olarak geliştirilen bu nokia uygulaması sayesinde anlık olarak bilyoner hesabınıza giriş yapabilir; iddaa ve atyarışı oynayabilirsiniz.
Bunun dışında oynadığınız kuponlardaki futbol ve basketbol maçlarının sonuçlarını canlı olarak takip edebilir, Milli Piyango çekiliş sonuçlarını görebilir ayrıca bilyoner hesap hareketlerinizi anlık olarak organize edebilirsiniz.