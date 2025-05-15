Yeni Superman Filminin Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor
Yeni Superman filminin Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı. Peki, yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği film ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Uzun süredir merakla beklenen yeni Superman filminin fragmanı yayınlandı. Kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme sayısına ulaşan tanıtım videosu, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
Yeni Superman Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman
DC ve Warner Bros'un YouTube kanalları üzerinden Superman filminin fragmanı izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki video, filmin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri
- David Corenswet (Clark Kent / Superman)
- Nicholas Hoult (Lex Luthor)
- Isabela Merced (Kendra Saunders)
- Frank Grillo (Rick Flag Sr.)
- Nathan Fillion (Guy Gardner)
- Rachel Brosnahan (Lois Lane)
- Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)
- Milly Alcock (Supergirl)
- Wendell Pierce (Perry White)
- Sean Gunn (Maxwell Lord)
- Mikaela Hoover (Cat Grant)
- Anthony Carrigan (Rex Mason)
- Edi Gathegi (Michael Holt)
- Beck Bennett (Steve Lombard)
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Yeni Superman Filmi Konusu
DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.
Yeni Superman Filmi Vizyon Tarihi
Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.