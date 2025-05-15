Yeni Superman Filminin Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

Uzun süredir merakla beklenen yeni Superman filminin fragmanı yayınlandı. Kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme sayısına ulaşan tanıtım videosu, çok sayıda kişi tarafından beğenildi.

Yeni Superman Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman

DC ve Warner Bros'un YouTube kanalları üzerinden Superman filminin fragmanı izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 57 saniye uzunluğundaki video, filmin nasıl bir atmosfere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri

David Corenswet (Clark Kent / Superman)

(Clark Kent / Superman) Nicholas Hoult (Lex Luthor)

(Lex Luthor) Isabela Merced (Kendra Saunders)

(Kendra Saunders) Frank Grillo (Rick Flag Sr.)

(Rick Flag Sr.) Nathan Fillion (Guy Gardner)

(Guy Gardner) Rachel Brosnahan (Lois Lane)

(Lois Lane) Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

(Jimmy Olsen) Milly Alcock (Supergirl)

(Supergirl) Wendell Pierce (Perry White)

(Perry White) Sean Gunn (Maxwell Lord)

(Maxwell Lord) Mikaela Hoover (Cat Grant)

(Cat Grant) Anthony Carrigan (Rex Mason)

(Rex Mason) Edi Gathegi (Michael Holt)

(Michael Holt) Beck Bennett (Steve Lombard)

Yeni Superman Filmi Konusu

DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.

Yeni Superman Filmi Vizyon Tarihi

Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.