Marvel Dizisi Ironheart'ın Fragmanı Yayınlandı! Yayın Tarihi de Açıklandı

Yeni Marvel dizisi Ironheart'ın fragmanı izleyiciler ile buluştu. Aksiyon dolu sahneler içeren tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı. Bu video ile birlikte dizinin ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

Ironheart Fragmanı

Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden Ironheart için fragman yayınlandı. 2 dakika 46 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, dizinin atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Ironheart Ne Zaman Yayınlanacak?

Ironheart 24 Haziran 2025 tarihinde Disney+ üzerinden yayınlanmaya başlayacak. İlk üç bölüm aynı gün çıkacak. Dizinin toplamda altı bölümden oluşması bekleniyor.

Ironheart Oyuncu Kadrosu

Dominique Thorne

Anthony Ramos

Alden Ehrenreich

Manny Montana

Zoe Terakes

Lyric Ross

Matthew Elam

Harper Anthony

Chinaka Hodge tarafından yaratılan dizinin oyuncu kadrosunda Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich ve daha pek çok isim yer alıyor. Thorne, Ironheart olarak bilinen Riri Williams karakterini canlandıracak.

Ironheart Konusu

2022 yapımı Black Panther: Wakanda Forever filmindeki olayların sonrasında geçen Ironheart dizisi, gelişmiş zırh teknolojisi tasarlayan Riri Williams isimli mühendislik öğrencisini konu alıyor.