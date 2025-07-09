Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları Açıklandı
Yeni Superman filminin inceleme puanları belli oldu. Peki, James Gunn'ın yeni süper kahraman filmi başarılı olabildi mi? İşte filmin detayları!
Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Superman filminin inceleme puanları açıklandı. Peki, Superman'i David Corenswet'in canlandırdığı film beklentileri karşılayabildi mi?
Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları
Yeni Superman filmi için 42 adet inceleme paylaşıldı. Filmin Metacritic puanı 71, Rotten Tomatoes puanı ise %87 olarak açıklandı. Metacritic'teki inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- Screen Rant: 90 puan
- The New York Times: 90 puan
- The Atlantic: 90 puan
- TheWrap: 88 puan
- USA Today: 88 puan
- Slashfilm: 80 puan
- The Hollywood Reporter: 80 puan
- Variety: 80 puan
- IGN: 80 puan
- Collider: 80 puan
- Boston Globe: 75 puan
- Polygon: 74 puan
- BBC: 60 puan
- The Guardian: 40 puan
Yeni Superman Filmi Vizyon Tarihi
Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.
Yeni Superman Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman
Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri
- David Corenswet (Clark Kent / Superman)
- Nicholas Hoult (Lex Luthor)
- Isabela Merced (Kendra Saunders)
- Frank Grillo (Rick Flag Sr.)
- Nathan Fillion (Guy Gardner)
- Rachel Brosnahan (Lois Lane)
- Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)
- Milly Alcock (Supergirl)
- Wendell Pierce (Perry White)
- Sean Gunn (Maxwell Lord)
- Mikaela Hoover (Cat Grant)
- Anthony Carrigan (Rex Mason)
- Edi Gathegi (Michael Holt)
- Beck Bennett (Steve Lombard)
Yeni Superman Filmi Konusu
DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.