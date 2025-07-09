Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları Açıklandı

Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Superman filminin inceleme puanları açıklandı. Peki, Superman'i David Corenswet'in canlandırdığı film beklentileri karşılayabildi mi?

Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları

Yeni Superman filmi için 42 adet inceleme paylaşıldı. Filmin Metacritic puanı 71, Rotten Tomatoes puanı ise %87 olarak açıklandı. Metacritic'teki inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Screen Rant: 90 puan

90 puan The New York Times: 90 puan

90 puan The Atlantic: 90 puan

90 puan TheWrap: 88 puan

88 puan USA Today: 88 puan

88 puan Slashfilm: 80 puan

80 puan The Hollywood Reporter: 80 puan

80 puan Variety: 80 puan

80 puan IGN: 80 puan

80 puan Collider: 80 puan

80 puan Boston Globe: 75 puan

75 puan Polygon: 74 puan

74 puan BBC: 60 puan

60 puan The Guardian: 40 puan

Yeni Superman Filmi Vizyon Tarihi

Uzun süredir büyük bir merak içerisinde beklenen yeni Superman filmi, 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek.

Yeni Superman Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri

David Corenswet (Clark Kent / Superman)

(Clark Kent / Superman) Nicholas Hoult (Lex Luthor)

(Lex Luthor) Isabela Merced (Kendra Saunders)

(Kendra Saunders) Frank Grillo (Rick Flag Sr.)

(Rick Flag Sr.) Nathan Fillion (Guy Gardner)

(Guy Gardner) Rachel Brosnahan (Lois Lane)

(Lois Lane) Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

(Jimmy Olsen) Milly Alcock (Supergirl)

(Supergirl) Wendell Pierce (Perry White)

(Perry White) Sean Gunn (Maxwell Lord)

(Maxwell Lord) Mikaela Hoover (Cat Grant)

(Cat Grant) Anthony Carrigan (Rex Mason)

(Rex Mason) Edi Gathegi (Michael Holt)

(Michael Holt) Beck Bennett (Steve Lombard)

Yeni Superman Filmi Konusu

DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.