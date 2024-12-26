Tüm Sinema Tutkunlarını Heyecanlandıran Superman Filmi Fragmanının LEGO Versiyonu Oluşturuldu (Video)

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Superman filminin ilk fragmanı, epey büyük bir kitlenin ilgisini çekmeyi başardı. Şimdi ise milyonlarca kişi tarafından izlenen fragmanın LEGO animasyonu kısa bir süre önce paylaşıldı.

Geçmişte pek çok film sahnesi ve fragman videosunu LEGO animasyonuna dönüştürmesiyle ünlenen Trevor Carlee'nin yeni eseri en az gerçek fragman kadar ilgi çekmeyi başardı.

Superman Fragmanı LEGO Animasyonuna Dönüştürüldü

DC evreninde başlayacak yeni sinematik evrenin ilk filmi olacak Superman, yayınlanan ilk fragmanıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki, David Corenswet ünlü kahramanı canlandıracağı filmin ilk tanıtım videosu, kısa sürede şimdiye kadar en çok izlenen fragmanlar arasına girmeyi başardı.

Popüler fragmanın biraz olsun daha az konuşulmaya başlandığı şu sıralarda yeni bir içerik Superman filminin tekrardan gündem olmasını sağladı. Ünlü animasyoncu Trevor Carlee imzalı Superman LEGO fragmanı, sahip olduğu başarılı LEGO atmosferi ve gerçek tanıtım videosunu neredeyse birebir kopyalaması ile alkış aldı.

İşte Superman filmi fragmanının LEGO animasyonu:

Ornijal fragman ve merakla beklenen film ile ilgili bilinen her şey için:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, dikkat çeken fragmanın LEGO animasyonunu beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım...