Superman Filminde Asla Olmaması Gereken Bir Sahne Ortaya Çıktı

Gişe hasılatında büyük başarı elde eden yeni Superman filmi; sadece insanları değil, her canlıyı korumaya adanmış bir karakter portresine imza atan James Gunn'ın başarısına konu olduğu kadar tartışmalı kararlar almasına da sebep oldu. Filmin en çok tepki çeken sahnesi, Superman'ın savaş ortasında tek başına bir sincap kurtardığı sahneydi. Test sürecindeki izleyciler, bu sahneyi oldukça saçma ve gereksiz bularak şöyle sorular sordu:

"Savaşın ortasında olacak iş mi?"

"Niye bir sincapı kurtarıyor ki?"

"En olmadık zamanda böyle bir şey yapılır mı?"

James Gunn, test sürecindeki yorumlardan sonra bu sahneyi kaldırmıştı. Ancak sonrasında sahne yeniden filme dahil edildi.

Superman Tartışmalı Sincap Kurtarma Sahnesi

Superman'ın savaş ortasında bir sincap kurtardığı sahne:

Superman'ın Sincap Kurtardığı Sahne Neden Beğenilmedi?

James Gunn, kendi evrenine uygun bir sahneyi kurgusuna eklemiş. Eleştirmenler ve bazı izleyiciler sahneyi aşırı gereksiz bulsa da pek çok izleyici, özellikle bu sahne sayesinde filme daha sıkı sarıldıklarını söylüyor. Çünkü bu sahne, Superman'ın insani yönüne vurgu yapıyor ve her türden yaşam formuna eşit derecede saygı duyduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu kadar tepki gösterilmesinin sebebi, Metropolis gibi bir şehirde yabani hayvan görmüş olmaları.

Sahnenin gerçekçi kurgu akışına ihanet ettiğini düşünen bir kitle de mevcut. Ama filmi sadece keyif almak için izleyenler, o kadar derin bir şekilde bakmamış ve sahneyi tatlı bulmuş.