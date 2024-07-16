Çığlık Atarsanız İşiniz Biter: Mikrofonla Oynanabilen Supernatural Resmen Çıktı!

"Ben öyle kolay kolay korkmam" diyenlerin korku seviyelerini test edebilecekleri Supernatural nihayet çıktı. Oyun, normal korku oyunlarının aksine aktif bir mikrofon gerektiriyor ve bağırdıkça daha korkunç bir hale bürünüyor. Peki, Supernatural tam olarak neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor?

Supernatural Oyunculara Neler Sunuyor?

Supernatural'de Dedektif Wyat isimli bir karakteri kontrol edeceğiz. Buradaki asıl amacımız bir hizmetçinin aniden ortadan kaybolmasını araştırmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak olacak. Ancak, soruşturma için gittiğimiz evde bizleri korkunç olayların beklediğini söylemeliyiz.

Mikrofonunuzun sürekli açık olduğu ve bağırdıkça daha da korkunç hale gelen korku oyunu Supernatural çıkış yaptı.pic.twitter.com/2f1j9AzWDG — Tamindir.com (@Tamindir) July 15, 2024

Oyun, başından itibaren bir mikrofon gerektirdiğinden, yaşanan korkunç olaylara karşı tepkilerinizi minimum seviyede tutmanız gerekecek. Aksi takdirde oyun, sizin korktuğunuzu anlayarak daha korkunç bir hale bürünecek. Kısacası, korksanız bile asla bağırmamalı ve yüksek sesler çıkarmamalısınız.

Supernatural, şu anda Steam'de %10 indirimle 4.49 dolardan satılıyor. Bu indirimin 22 Temmuz'a kadar süreceğini belirtelim.

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