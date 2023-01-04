Selçuk Bayraktar Duyurdu: Süpersonik Kızılelma Gelebilir!

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma isimli yerli insansız savaş uçağının süpersonik varyantını yapmayı düşündüklerini duyurdu. Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Süpersonik Kızılelma Neler Sunacak?

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Selçuk Bayraktar, yerli insansız hava uçağı Kızılelma ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. TRT Haber'deki habere göre Kızılelma'nın süpersonik varyantını yapmayı düşündüklerini söyleyen Bayraktar, "Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak" dedi.

Bayraktar, Kızılelma'nın savaş uçaklarına karşı muharebe edebileceğini, bunun yanında çok daha süratli gittiğini yani Akıncı'ya kıyasla sürati seyir süresinin birkaç kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Kızılelma'dan sonra artık uzayla ilgili girişim başlattıklarını söyleyen Bayraktar, hedeflerinin, alçak yörünge takım uydularıyla bir haberleşme ve küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek olduğunu ifade etti.

Uzayla alakalı girişimin yaklaşık bir senedir konuşulduğunu ve 5-6 ay önce kurduklarını belirten Bayraktar, orada yeni bir Baykar hikâyesinin çıkacağını açıkladı.