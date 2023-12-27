Sürücüsüz Araçlarla İlgili Önemli Gelişme: Birleşik Krallık da Hazırlıklara Başladı!

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı, BBC'ye yaptığı açıklamada, sürücüsüz araçların 2026 yılı sonuna kadar Birleşik Krallık'taki bazı yollarda olabileceğini söyledi.

Mark Harper ayrıca bu araçların sahiplerinin 2026 yılı sonuna kadar nereye gittiklerine dikkat etmek zorunda kalmadan seyahat edebileceklerini görmeyi beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Birleşik Krallık hükûmeti, yollarına otomatik sürüşü getirmek için yeni mevzuat planlarını açıklamıştı ancak eleştirmenler, teknolojinin hazır olmaması hâlinde ciddi kazalara neden olabileceğini savunuyor.

2026 Yılında Sürücüsüz Araçlar Birleşik Krallık Yollarında Olacak

BBC Radio 4'ün Today programına konuşan Harper, teknolojinin Kaliforniya'da kullanıldığını bizzat gördüğünü belirterek, insanların uygun bir güvenlik rejimine "güven duymalarını" istediğini söyledi.

"Mevzuat şu anda parlamentodan geçiyor, umarım 2024'ün sonuna kadar bunu parlamentodan geçiririz. Muhtemelen 2026 gibi erken bir tarihte insanlar tam otonom sürüş özelliklerine sahip bu araçların bazı unsurlarının kullanıma sunulduğunu görmeye başlayacaklar."

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Otonom Sürüş Teknolojisi Kademeli Olarak Yaygınlaşıyor

Harper, teknolojinin "kademeli olarak" yaygınlaştırılacağı ve kullanmak isteyip istemediklerinin bireylere bağlı olacağı konusunun da altını çizdi.

Tam otomatik araçlar ABD ve Çin'de kamuya açık yollarda milyonlarca kilometre yol kat etmiş olsa da Birleşik Krallık şimdiye kadar bu araçlara temkinli yaklaşıyordu.

Bazı otomobil modelleri, sürücü destek teknolojisi olarak bilinen ve aracın konumunu çevredeki trafikle aynı hizada tutabilen ve doğru şeritte kalmasını sağlayabilen bir teknolojiye sahip ancak bu teknoloji, bir insan sürücünün ellerinin direksiyonda olmasını ve her zaman yola bakmasını zorunlu tutuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce teknoloji ülkemizde ne zaman kullanılmaya başlanacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.