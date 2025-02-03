Bakanlıktan Survivor Turabi'nin +18 Şarkısına Erişim Engeli Talebi

Sosyal medya fenomenleri ve ünlüler, sık sık "çılgın" hayatları ve yaptıklarıyla Türkiye gündemine oturuyor. Bunun son örneği ise Survivor isimli yarışma programı ile ünlenen ve o zamandan bu yana benzer yarışmaların tüm dünyada en çok aranan ismi olan Turabi oldu. Bir süre önce +18 içerikli ilginç bir şarkı yayınlayan ünlü isim, sosyal medyada birbirinden komik tepkilerle karşılaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bunu pek komik bulmayarak şarkıya erişim engeli getirilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin +18 Şarkısına Erişim Engeli Talep Etti

T24'ün haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Survivor Turabi olarak bilinen Turabi Çamkıran'ın "Wine Me, Dine Me" isimli şarkısına "genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini istedi.

31 Ocak 2025'te yayınlanan ve aradan geçen birkaç günde viral olan şarkı şu anda YouTube'da 1.068.644 görüntüleme almış durumda ve bu sayı hızla artıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında bunun çok daha üzerinde izlenen videolar görmek mümkün. Merak edilen ise erişim engelinin ne seviyede olacağı.

İlk tahmin elbette ki YouTube videosuna geleceği yönünde. Ancak buna ek olarak Turabi'nin sosyal medya hesaplarının da Türkiye'ye kapatıldığını görebiliiriz. Ancak bir şey kesin ki bir içerik bir kez internette milyonlara ulaşırsa bir daha kolay kolay silinmez. Bu nedenle seveni varsa resmi içerikler engellense bile Turabi'nin şarkıları karşınıza çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Turabi'nin +18 şarkısı sizce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği gibi yasaklanmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.