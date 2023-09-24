SwiftKey Klavye Uygulamasına Yapay Zekâ Destekli Özellikler Geliyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Microsoft, SwiftKey klavye uygulamasına Bing yapay zekâsının ekleneceğini açıklamıştı. SwiftKey, Android ve iOS cihazlarının orijinal klavye uygulamalarına alternatif olarak kullanıldığı için bu haber kullanıcıları bir hayli sevindirmişti.

Yeni gelen habere göre kullanıcıar iPhone ve Android telefonlarında SwiftKey klavye uygulamasındaki yeni AI tabanlı özelliklerle buluşacak.

Snapchat Ortaklığı ile Çıkartmalar ve Filtereler Geliyor!

Microsoft bir süredir Snapchat ile ortaklık içinde çalışıyor. İki büyük isim bu sefer de Swiftkey klavye uygulaması için yeni bir adım attı. Artık Snapchat'te olan bazı filtreler ve çıkartmalar Swiftkey'de de kullanılabilecek.

Yapay zekâ destekli filtreler ve çıkartmalar, Bing Image Creator’ı kullanarak WhatsApp, Messenger gibi iletişim uygulamalarında paylaşılabilecek.

Bing Image Creator tarafından desteklenen yeni AI çıkartma özelliği, kişiselleştirilmiş çıkartmalar oluşturmaya olanak tanıyacak.

Ayrıca Bing Image Creator'ı kullanarak doğrudan yapay zeka tarafından geliştirilmiş görseller oluşturulabilicek. Yakında Bing Image Creator'a DALL-E 3 görüntü oluşturucu desteği de gelecek.

Bir diğer özellik ise " SwiftKey Düzenleyicisi". Bu özellik sayesinde mesajlaşırken yapılan dil bilgisi, yazım ve noktalama işaretleri hatalarıyla ilgili geri bildirimler alınacak. Böylece hem daha doğru bir kullanım olacak hem de istenilen cümleler daha rahat vurgulanacak.

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