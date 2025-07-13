Nintendo'dan Korkutan Karar İkinci El Oyun Kartuşu Kullanan Kullanıcıya Ceza!

İkinci el Nintendo Switch oyun kartuşu alırken dikkatli olmakta fayda var. Zira, yeni bir Nintendo Switch 2 kullanıcısı, kısa bir süre önce yaptığı bir paylaşımda internetten satın aldığı kullanılmış Switch 1 oyun kartuşları yüzünden hesabının devre dışı bıraklığını iddia ediyor. Detaylar haberde.

Nintendo Switch 2 Kullanıcısı İkinci El Oyunlar Nedeniyle Banlandı

Dmanthey isimli bir Reddir kullanıcısı, Switch 2 konsolu ile ilgili yaşadığı talihsiz bir olayı platformda paylaştı. Facebook Marketplace'ten aldığı bazı oyun kartuşlarını Switch 2'ye takarak oyunları indirmeye başladığını aktaran kullanıcı, olayın ertesi gününde konsolunun çevrimiçi hizmetlerinin kısıtlandığını fark ettiğini bildiriyor.

Bu gelişmenin ardından hemen Nintendo destek ekibiyle iletişime geçtiğini söyleyen kullanıcı, destek ekibinden hesabının yasaklandığını öğrendiğini ifade ediyor. Dmanthey'in söylediklerine göre neyse ki, satın alma kanıtlarını sunmasının ardından kısa süre içinde yasağı kaldırılabilmiş.

Kullanıcı, Nintendo'nun süreç boyunca yardımsever bir rol üstlendiğini belirtse de, bu ani yasaklama protokolü, ikinci el oyun alarak bütçe dostu çözümler arayanlar için endişe verici bir olay olarak yorumlanıyor. Peki, bu durum neden yaşandı?

İkinci El Kartuşlar Neden Bu Kadar Tehlikeli?

Nintendo, korsanlığı önlemek amacıyla Switch oyun kartuşlarına benzersiz kodlar atıyor. Ancak bazı kötü niyetli kişiler, MIG Flash gibi üçüncü taraf cihazlar aracılığıyla oyunları kopyalayıp fiziksel oyun kartını yeniden satabiliyor. Nintendo, benzersiz bir kodun aynı anda iki farklı cihazda çevrimiçi olduğunu tespit ettiğinde, o kodu kullanan tüm hesapları yasaklıyor.

Korsan yazılımla kartuş satanlar bu tür yasaklanmaların olası bir sonuç olduğunu bilse de, ikinci el alıcılar için bu durum hoş olmayan bir sürpriz olabilir. Öyle ki Dmanthey, Nintendo'ya satın alma belgelerini sunduktan sonra ilk kez böyle bir durumdan haberdar olduğunu belirtiyor.

Nintendo'nun korsanlıkla mücadele politikası yeni değil. Şirket uzun süredir korsanlığın her türlüsüne karşı sert bir duruş sergiliyor. Son olarak firma, geçtiğimiz günlerde kullanıcı sözleşmesini aylarda, korsan oyunlar veya modlar çalıştırdığı tespit edilen bir Nintendo Switch'i devre dışı bırakma yetkisi bile aldı. Bu nedenle korsan oyunlara karşı yaptırımlar artık kullanıcıların Switch 2'sini kullanılamaz hale getirmeye kadar ulaşabiliyor.

Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nintendo korsan oyunlara karşı gereğinden daha sert bir tutum mu gösteriyor? Yorumlarda buluşalım...