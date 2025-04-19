Nintendo Switch 2 İçin Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu! Türkiye'de Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo Switch 2 için geri sayım resmi olarak başladı. Switch 2 konsolunun fiyatı aynı kaldı ancak aksesuarlara baktığımızda derin bir uçurum var.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 için Amerika'daki perakende ön sipariş sürecinin 24 Nisan 2025'te başlayacağını açıkladı. İlk duyuruda paylaşılan fiyatların korunacağı bilgisi de netleşti. Switch 2'nin tek başına satış fiyatı 449,99 dolar olarak kalırken, Mario Kart World oyunu ile birlikte gelen özel paket ise 499,99 dolardan satışa sunulacak.

Eski PlayStation Başkanı Nintendo Switch 2'ye Babalık Yaptı
İNTERNET

Eski PlayStation Başkanı Nintendo Switch 2'ye Babalık Yaptı

Nintendo Switch 2 ile birlikte oyun fiyatlarını da yukarı çekmesi, oyuncular arasında tartışma yaratmaya devam ederken PS Başkanı devreye girdi.

Oyun tarafında da herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Mario Kart World'ün fiyatı 79,99 dolar, Donkey Kong Bananza ise 69,99 dolar olarak kalacak. Her iki oyunun hem fiziksel hem dijital sürümleri bu fiyatlardan piyasaya çıkacak.

Switch 2 Aksesuarlarına Zam Geldi

Ön sipariş tarihi ertelendiğinde herkes bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifeleri sebebiyle Switch 2'nin fiyatını artırmak için olduğunu düşünmüştü. Konsola herhangi bir zam yapılmadı ama aksesuarlar için aynı şey söylenemez. Nintendo'nun 2 Nisan'da duyurduğu bazı aksesuar fiyatlarında güncelleme yapıldı.

Nintendo Switch 2 aksesuar fiyatları şöyle:

Ürün Adı ABD Fiyatı (USD) TL Karşılığı (vergiler hariç)
Nintendo Switch 2 $449.99 17.113 TL
Switch 2 + Mario Kart World Paketi $499.99 18.993 TL
Mario Kart World (oyun) $79.99 3.041 TL
Donkey Kong Bananza (oyun) $69.99 2.662 TL
Switch 2 Pro Controller $84.99 3.233 TL
Joy-Con 2 (çiftli paket) $94.99 3.611 TL
Joy-Con 2 Şarjlı Tutacak (Charging Grip) $39.99 1.521 TL
Joy-Con 2 Kayış (Strap) $13.99 532 TL
Joy-Con 2 Direksiyon Seti (Wheel Set) $24.99 950 TL
Switch 2 Kamera $54.99 2.090 TL
Switch 2 Dock Seti $119.99 4.562 TL
Taşıma Çantası + Ekran Koruyucu $39.99 1.521 TL
Tümleşik Taşıma Çantası (All-in-One Case) $84.99 3.233 TL
Switch 2 AC Adaptör $34.99 1.330 TL
Samsung microSD Express (256 GB) $59.99 2.281 TL

Şirket, 5 Haziran 2025'te Switch 2’nin resmen raflardaki yerini alacağını duyurdu ve ön sipariş sürecindeki gecikmeden dolayı özür diledi. Fiyat tarifelerine gelince de bunun piyasa koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak yapıldığını belirtirken, gelecekte başka ürünlerde de benzer düzenlemelerin olabileceğinin altını çizdi.

A101 Çok Ucuza Redmi Note 14 ve Nintendo Switch OLED Satıyor
TEKNOLOJİ

A101 Çok Ucuza Redmi Note 14 ve Nintendo Switch OLED Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyata Redmi Note 14, Nintendo Switch OLED ve daha birçok teknolojik ürün satılıyor. İşte teknolojik ürünlerin fiyatı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER