Nintendo Switch 2 İçin Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu! Türkiye'de Fiyatı Ne Kadar?

Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 için Amerika'daki perakende ön sipariş sürecinin 24 Nisan 2025'te başlayacağını açıkladı. İlk duyuruda paylaşılan fiyatların korunacağı bilgisi de netleşti. Switch 2'nin tek başına satış fiyatı 449,99 dolar olarak kalırken, Mario Kart World oyunu ile birlikte gelen özel paket ise 499,99 dolardan satışa sunulacak.

Oyun tarafında da herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Mario Kart World'ün fiyatı 79,99 dolar, Donkey Kong Bananza ise 69,99 dolar olarak kalacak. Her iki oyunun hem fiziksel hem dijital sürümleri bu fiyatlardan piyasaya çıkacak.

Switch 2 Aksesuarlarına Zam Geldi

Ön sipariş tarihi ertelendiğinde herkes bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifeleri sebebiyle Switch 2'nin fiyatını artırmak için olduğunu düşünmüştü. Konsola herhangi bir zam yapılmadı ama aksesuarlar için aynı şey söylenemez. Nintendo'nun 2 Nisan'da duyurduğu bazı aksesuar fiyatlarında güncelleme yapıldı.

Nintendo Switch 2 aksesuar fiyatları şöyle:

Ürün Adı ABD Fiyatı (USD) TL Karşılığı (vergiler hariç) Nintendo Switch 2 $449.99 17.113 TL Switch 2 + Mario Kart World Paketi $499.99 18.993 TL Mario Kart World (oyun) $79.99 3.041 TL Donkey Kong Bananza (oyun) $69.99 2.662 TL Switch 2 Pro Controller $84.99 3.233 TL Joy-Con 2 (çiftli paket) $94.99 3.611 TL Joy-Con 2 Şarjlı Tutacak (Charging Grip) $39.99 1.521 TL Joy-Con 2 Kayış (Strap) $13.99 532 TL Joy-Con 2 Direksiyon Seti (Wheel Set) $24.99 950 TL Switch 2 Kamera $54.99 2.090 TL Switch 2 Dock Seti $119.99 4.562 TL Taşıma Çantası + Ekran Koruyucu $39.99 1.521 TL Tümleşik Taşıma Çantası (All-in-One Case) $84.99 3.233 TL Switch 2 AC Adaptör $34.99 1.330 TL Samsung microSD Express (256 GB) $59.99 2.281 TL

Şirket, 5 Haziran 2025'te Switch 2’nin resmen raflardaki yerini alacağını duyurdu ve ön sipariş sürecindeki gecikmeden dolayı özür diledi. Fiyat tarifelerine gelince de bunun piyasa koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak yapıldığını belirtirken, gelecekte başka ürünlerde de benzer düzenlemelerin olabileceğinin altını çizdi.