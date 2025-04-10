Eski PlayStation Başkanı Nintendo Switch 2'ye Babalık Yaptı

Eski PlayStation patronu Shawn Layden, 80 dolarlık oyun etiketini değerlendirdi. Son zamanlarda oyuncular, Switch 2 oyunlarının aşırı pahalı olmasıyla ilgili yorumlarla sosyal medyada boy gösterirken Layden, oyunlara duyulan açlığın bu fiyatı haklı çıkardığını savundu.

Katıldığı bir YouTube programında Switch 2'nin 80 dolarlık oyun fiyatlarını ve bu zamların sektör üzerindeki olası etkilerini değerlendiren eski başkana göre, özellikle Mario Kart World gibi oyunların bu fiyata satılmasının, içeriklerin başka platformda olmamasından kaynaklandığını söyledi. Yani bir oyuna sadece Nintendo konsollarında ulaşılabiliyorsa, kullanıcılar fiyatı ikinci planda bırakabiliyor.

Nintendo'dan Açıklama: Adil Bir Fiyat Verdik

Nintendo ise fiyat artışını savunurken, yeni Mario Kart World oyununun bugüne kadar görülmemiş bir açık dünya deneyimi sunacağını belirtti. Tam da bu yüzden fiyat etiketleri çok yüksekmiş.

Şirket, oyunun detaylarını paylaşacağı özel bir etkinliği 17 Nisan'da gerçekleştirecek. "Mario Kart Direct" adını taşıyan bu yayında; oyunun kapsamı, yeni oynanış mekanikleri ve diğer merak edilen konulara açıklık getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Layden, "Sadece orada varsa mecburen oradan alınıyor" şeklinde bir yorum yaparak şöyle dedi:

İlk bakışta diyorsun ki, bu fiyat fazla, Switch 1'den 2'ye geçerken bayağı bir artış olmuş. Sonra oyuna bakıyorsun, 80 dolarlık etiket görüyorsun. Ama eğer bu Mario'yu oynamanın tek yolu buysa, cüzdanını çıkarıp alıyorsun. Aynı şey Donkey Kong ya da Zelda için de geçerli. Bu birinci parti özel oyunlar, fiyat şokunu bir nebze hafifletiyor çünkü insanlar bu içerikleri o kadar çok istiyor ki, parayı düşünmüyorlar.

Sizce Layden savunmasında haklı mı? Siz Nintendo Switch 2'nin ve dahi oyunlarının fiyatının haklı olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.