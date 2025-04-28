Uygun Fiyatlı SUV'lar Türkiye'de Üretilecek: SWM Fabrika Anlaşmasını İmzaladı!

SWM Motors Türkiye'de montaj hattı kuruyor. Türkiye'den otomotiv sektöründeki büyük aktörler ile yapılacak anlaşma neticesinde 3 şehrimize SWM montaj hatları kurulacak. En iyi fiyat garantisiyle satılan otomobillerin yerli üretim olmasıyla birlikte daha uygun fiyatlara inmesi bekleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

SWM Türkiye'de Montaj Fabrikaları Kuracak!

İtalyan otomotiv markası SWM Motors, Türkiye pazarındaki varlığını sadece satışla sınırlı tutmayıp, üretime taşıma kararı aldı. Markanın Türkiye distribütörü ATMO Group, yerli sanayinin önemli aktörlerinden Urzema Holding ile ortaklık kurarak, SWM araçlarının ülkemizde montajına başlanacağını resmen duyurdu. Böylece Türkiye, yalnızca SWM modellerinin satıldığı bir pazar değil, aynı zamanda bölgeyi besleyecek bir üretim ve ihracat merkezi olacak.

Yeni iş birliğine göre, ATMO Group sonbahar aylarında İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'de bulunan Urzema Holding’e ait modern tesislerde ilk montaj hattını devreye almayı hedefliyor. Urzema'nın demiryolu ve savunma sanayisine yönelik üretim tecrübesi, sac işleme, kaynak ve boya gibi kritik süreçlerde SWM'in kalite standartlarına doğrudan uyum sağlayacak bir altyapı sunuyor. Yerli tedarikçilerin de projeye entegre edilmesiyle hem maliyetlerin düşmesi hem de lojistik süreçlerin hızlanması bekleniyor.

İlk etapta montaj hattından çıkan araçlar yalnızca Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Ancak orta vadede hedef, Balkan ülkelerine ihracata başlamak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de satışa sunulan G01, G01 F, G03 F ve yedi kişilik G05 Pro SUV modelleri, "en iyi fiyat-performans" iddiasıyla artık Türkiye'de üretilecek. Üretimin ilerleyen aşamalarında yerlilik oranının artırılması planlanıyor ve bu durum Türkiye'deki otomotiv yan sanayi sektörüne de yeni yatırım kapıları açacak.

SWM’in Türkiye planları bununla da sınırlı değil. İlerleyen dönemde elektrikli araç üretimi için batarya paketleme ve elektrikli tahrik modülü gibi ileri teknoloji hatlarının kurulması da gündemde. Böylece hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonların aynı çatı altında üretilmesi mümkün olacak. Türkiye'deki üretim sadece istihdam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda yerli mühendislik çözümlerinin global pazarlara açılmasına da fırsat verecek. Sonbaharda üretim planı başarıyla devreye girerse, 2026 yılı itibarıyla Türkiye çıkışlı SWM araçlarının Balkan yollarında boy göstermesi bekleniyor.

BYD ve Chery'nin ardından SWM bünyesinden de gelen bu atılımla birlikte Türkiye'nin otomotiv sektöründeki global konumu güçlenecek. Bunların yanında yerli otomobil Togg için de gerekli rekabet ortamının kurulmasına olanak sağlanacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...