Taara, Türkiye'nin İnternet Hız Problemini Çözebilecek Teknolojisini Tanıttı! Tam 25 Gbps

Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor. Pek çok farklı alanda kendini gösteren bu durum, internet hızlarına da yansıyor. Güney Kore gibi ülkelerde 25 Gbps gibi seçenekler bile yaygınlaşıyor. Türkiye'de ise bambaşka bir senaryo bizleri karşılıyor. Bugün İstanbul'da bile çoğu bölgede 100 mbps bir kullanıcın alabileceği maksimum hız durumunda. Bunun nedeni ise altyapı çalışmalarının yetersiz kalması.

Türkiye'nin fiber optik kablo uzunluğu son yıllarda artmış olsa da AB ve OECD ortalamasının çok gerisinde. Türkiye'nin fiber altyapısını Güney Kore seviyesine çıkarabilmesi için mevcut altyapısını yaklaşık dört katına, yani 2 milyon kilometreye çıkarması gerekiyor. Ne yazık ki bunun gerçekleşmesini engelleyen pek çok neden bulunuyor. Taara'nın büyük şehğirler için geliştirdiği "Beam" teknolojisi ise Türkiye'deki altyapı sorunundan kurtulmanın bir yolunu sunuyor.

Taara, 25 Gbps'ye Kadar Hızlı İnternet Veren Işın Teknolojisini Tanıttı

Taara, büyük şehirlerdeki internet ve altyapı sorunlarına çözüm olacak "Beam" adını verdiği yeni ürününü tanıttı. Sistem, gözle görülmeyen ışık ışınları aracılığı veri aktarımı yapabiliyor ve 25 Gbps'ye ulaşabilen hızlar sunuyor. Karmaşık teknolojisini bir kenara bıracak olursak temel çalışma prensibi ise oldukça basit. İki cihaz birbirini görür hale gelecek şekilde karşılıklı konumlandırılıyor.

Cihazlardan biri ışık ışını gönderiyor, diğeri ise alıyor. Aradaki hava adeta fiber optikteki camın yerini tutuyor yani veriyi kablo olmadan elektromanyetik dalga yerine ışıkla taşıyor. Üstelik bunu 10 kilometre mesafeden yapabiliyor. Bu sayede internet için yerin altını kazmanıza bir altyapı döşemenize ve kazdığınız yeri eski halinize getirmenize gerek yok. Sistem, sokak lambalarına, çatılara ve çeşitli yüksek alanlara monte edilebilen cihazlardan oluşuyor.

Yaklaşık 8 kilo ağırlığında olan cihazın güç tüketimi ise ortalama 90 watt. Yine de siz hemen heyecanlanmadan önce hatırlatmakta fayda var ki Taara'nın yeni teknolojisi bireysel kullanıcılara değil, şitketlere yönelik bir ürün. Yani tüketiciye gelmesi için önce ülkemizde faaliyet gösteren Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Millenicom ve Turknet gibi internet servis sağlayıcılar tarafından benimsenmesi gerekiyor. Yine de bu oldukça önemli bir gelişme.

Yukarıda bahsettiğimiz kazı süreçleri kullanıcılar ve fiber internet arasındaki en büyük engel. Eğer Taara'nın sunduğu gibi çözümler yaygınlaşırsa servis sağlayıcıların maliyeti ciddi anlamda düşecektir. Bu Türkiye'nin her yerinde hem daha hızlı hem de daha ucuz internete sahip olmamızı sağlayabilir. Tabii ki bu teknolojinin de bazı kusurları var. Örneğin hava koşullarına olan duyarlılık hala bir soru işareti. Yoğun sis ya da sağanak yağmurun sistemi nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Taara'nın Afrika ve Hindistan'daki saha deneyimleri bu soruya bazı cevaplar sunsa da İstanbul gibi nemli ve sisli bir kentte bu teknolojinin performansının nasıl olacağı şimdilik merak konusu. Yine de ma bakır kablodan kalan mirasla boğuşan, kazı maliyetlerini kaldıramayan, rekabetsiz bir piyasada sıkışıp kalan bizimki gibi ülkeler için iyi bir çözüm olabilir.