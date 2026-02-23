Mekanik Klavyeli ve 64 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırtıcı Şekilde Ucuz

Mini bilgisayar dendiğinde pek çoğumuzun aklına Apple'ın Mac mini'si gibi modeller gelse de Kickstarter'da ortaya çıkan ve kısa sürede rekor kıran Keebmon, bu algıyı değiştirmeye hazırlanıyor. Mini bilgisayar konseptini taşınabilirlikle birleştiren şirket, monitör ve dahili mekanik klavyeye sahip mini PC modeli için Kickstarter'da destek topluyor. Peki Keebmon'un özellikleri neler?

Dahili RGB Klavyeli Mini Bilgisayar Keebmon Özellikleri

Keebmon, gücünü AMD'nin Zen 5 mimarisi ile geliştirilen Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alıyor. Söz konusu CPU, 12 çekirdekli yapısı ve 50 TOPS gücündeki NPU'su ile hem gündelik kullanımda hem de yapay zeka gerektiren profesyonel işlerde ideal bir performans sunuyor. Ryzen AI 9 HX 370, sahip olduğu Radeon 890M dahili GPU sayesinde de grafik performans gerektiren işlerde kullanıcılarını üzmüyor. Yine de bu ekran kartı basit işler için yeterli olsa da modern oyunları akıcı bir şekilde oynatmasını beklemek doğru olmaz.

Bunun için harici bir e-GPU'yu sisteme bağlamak gerekiyor. Keebmon mini PC, 32 GB LPDDR5X RAM ile birlikte geliyor. Dileyen kullanıcılar bunu 64 GB'a kadar çıkarabiliyor. RAM fiyatlarının giderek arttığı günümüzde bu kapasite adeta "küçük" bir hazine gibi. Depolama tarafında ise yine 1 TB'dan 2 TB'a kadar çıkan PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD kullanılıyor. Bağlantı tarafında 40 Gbps hızında iki adet USB4 portu, iki USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve UHS-II SD kart yuvası yer alıyor.

Ancak Keebmon'un mini bilgisayarını rakiplerinden ayıran şey teknik özellikleri değil. Cihaz tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi dahili bir ekran ile birlikte geliyor. Söz konusu panel 13 inç büyüklüğünde ve IPS teknolojisini kullanıyor. 2560x1080 piksel çözünürlüğe ve 165 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Maksimum parlaklığı ise 400 nit. 13 inç ilk etapta size büyük bir ekran gibi görünebilir sonuçta MacBook'lar bile 14 inç ekrana sahip.

Keebmon'un ekranı kağıt üzerinde büyük olsa da 16:9 değil 21:9 ekran formatını kullanıyor. Yani ekran normalden çok daha geniş. Bu nedenle pek de büyük olduğu ve alışagelmiş ekranlar ile aynı olduğu söylenemez. Bu panel aynı zamanda dokunmatik. Yine de ekran Keebmon mini bilgisayarın tek öne çıkan özelliği değil. Ürün, mekanik bir klavye ile birlikte geliyor. Şirket bu modelde Kailh Choc V2 adı verilen alçak profilli mekanik anahtarlar kullanıyor.

Belirtmekte fayda var ki videolarda göründüğü kadarıyla Keebmon, bu klavye ile başarılı bir yazım deneyimi sunuyor. Bu da yazılım gibi alanlarla ilgilenen ve portatif bir ürün isteyen kişilerin ilgisini çekebilir. Mini bilgisayarın gövdesi CNC ile işlenmiş alüminyumdan üretiliyor ve ağırlığı 1.3 kilogram. Tüm bu özellikleri ve ekran ile klavye gibi ekstraları 1.3 kilogramlık bir gövdeye sığdırmak oldukça iddialı. Keebmon, 100W hızla şarj olan 70 Wh'lık pil ile geliyor. İddiaya göre bu pil 8-10 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.

Dahili RGB Klavyeli Mini Bilgisayar Keebmon Fiyatı

Keebmon şu ana kadar Kickstarter'da 6.292.717 Hong Kong Doları, yani yaklaşık 35,3 milyon Türk Lirası topladı. Bu miktar projeyi kitlesel fonlama platformunun en dikkat çekici kampanyalarından biri haline getirdi. Kampanya kapsamında sunulan ödül paketlerinden en avantajlısı olan "Süper Erkenci Kuş" paketi 3.360 Hong Kong Doları (yaklaşık 18.850 TL) fiyat etiketiyle sunuluyor.

Buna 600 Hong Kong Doları (yaklaşık 3.370 TL) tutarındaki kargo bedeli de ayrıca ekleniyor. Bu paketle birlikte cihazın yanı sıra dijital kalem, yedek klavye anahtar seti, tuş takımı, 100 W şarj adaptörü, USB-C kablo ve taşıma kılıfı veriliyor. Tahmini teslimat tarihi Nisan 2026 olarak açıklandı. Şu an için sınırlı sayıda erkenci kuş paketi kalmış durumda. Yine de hatırlatmakta fayda var ki Kickstarter kampanyaları üretim ve teslimat garantisi içermiyor. Destekçilerin bu riski göz önünde bulundurması öneriliyor.