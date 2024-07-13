Tabii'den Dikkat Çeken Başarı: 5 Milyon Kullanıcı Barajı Aşıldı!

TRT'den yapılan açıklamaya göre Türk dizilerinin artan popülaritesine ve yeni izleme alışkanlıklarına yanıt vermek amacıyla kurulan yerli dijital platform Tabii, kısa sürede 5 milyon aboneye ulaştı.

Platform toplamda 54,4 milyon saat izlenme süresiyle büyük bir başarı elde ederken, yayın trafiklerinde de kayda değer bir başarı elde etti.

TRT Genel Müdüründen Açıklama Geldi

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin uluslararası dijital platformuna teveccüh gösteren tüm izleyicilerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Orijinal ve yerli 30'un üzerinde yapıma ev sahipliği yapan Tabii, zengin ve kaliteli içerik yelpazesiyle öne çıkıyor. Sevilen TRT dizileri, canlı yayınlar, dünya genelinde beğenilen filmler, diziler ve belgeseller, kullanıcı dostu arayüz, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesi ve çok dilli altyazı ve dublaj seçenekleriyle sunuluyor.

Normal içeriklerin yanı sıra EURO 2024'te çeyrek finale kadar olan maçlar, 9 milyon futbolsever tarafından Tabii üzerinden izlendi. Gelecek sezondan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları da platformda yer alacak.

Peki siz Tabii'yi kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.