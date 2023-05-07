Taç Giyme Törenine Damgasını Vuran Görüntü: Arkadan Geçen Kim?

70 yıl boyunca tahtını koruyan Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından ada ülkeleri tahtın yeni sahibinin taç giyme töreni için nefeslerini tutmuştu. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen tören, yine her zamanki gibi Kraliyet Ailesi görkemine sahipti. Ancak törene damgayı bambaşka bir görüntü vurdu.

Törenin bir bölümünde kameralara kapının önünden geçen siyah pelerinli ilginç birisi yansıdı. Sosyal medyada viral olan görüntüde kapının önünden geçen kişi Azrail'e benzetildi.

İşte Kameraya Yansıyan Görüntüler

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Tüm dünya tarafından merakla beklenen törende King Charles III, taç giyerek Birleşik Krallık'ın resmi hükümdarı oldu. Törende birçok ilginç olay yaşanırken en büyük ilgiyi kapının önünden geçen gizemli kişi topladı.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kısa sürede viral olan gizemli kişinin kimliği hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyadaki birçok kullanıcı görünen kişinin ölüm meleği veya hayalet olduğu hakkında paylaşımlarda bulundu.

Oldukça renkli resmi kıyafetlerine sahip görevlilerin olduğu törende arkadan geçen kişinin herhangi bir görevli olduğu düşünülüyor

Kraliçe Elizabeth'in oğlu olan King Charles III, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen törenle birlikte Kral unvanına sahip oldu. Birleşik Krallık'ın 40. hükümdarı olan King Charles III, 74 yaşında. Yeni kralın vefat etmesi dahilinde geçtiğimiz yıllarda oldukça büyük sansasyonlara konu olan Galler Prensi William'ın tahta geçmesi bekleniyor.