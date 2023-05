Taç Giyme Törenine Damgasını Vuran Görüntü: Arkadan Geçen Kim?

70 yıl boyunca tahtını koruyan Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından ada ülkeleri tahtın yeni sahibinin taç giyme töreni için nefeslerini tutmuştu. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen tören, yine her zamanki gibi Kraliyet Ailesi görkemine sahipti. Ancak törene damgayı bambaşka bir görüntü vurdu.

Törenin bir bölümünde kameralara kapının önünden geçen siyah pelerinli ilginç birisi yansıdı. Sosyal medyada viral olan görüntüde kapının önünden geçen kişi Azrail'e benzetildi.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i