Kraliçe Elizabeth'in Cenazesi İzlenme Rekoru Kırdı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi, İngiltere'de televizyonda yayınlandı. Cenaze töreni, EURO 2020 İngiltere - İtalya karşılaşma maçının yarısı kadar izleyiciye ulaştı. Her iki yayın arasındaki fark 31 milyon izleyici oldu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü, Westminster Kilisesi'nde düzenlenen tören, ülke genelinde resmi reytinglere göre 29,2 milyon kişiye ulaştı. Yayın öncesine kadar birçok insan tarafından izleneceği ve en çok izlenen yayın olacağı tahminler arasındaydı.

Milyonlar Kraliçe 2. Elizabeth'in Cenazesini İzledi

The Guardian'ın aktardığına göre Kraliçe'nin cenazesi, İngiltere'nin İtalya'ya karşı yenilerek kupayı alamadığı EURO 2020 finalinin izleyici sayısının yarısına ulaştı. Final karşılaşmasının 31 milyon izleyici aşağısında kalan cenaze, BBC One tarafından da yayınlandı ve 19.5 milyon kişi tarafından izlendi.

BBC Two yayını ise 2 milyon kişiye ulaştı. Sky News ve ITV yayınları da yaklaşık olarak 6 milyon izleyiciye ulaştı. Tüm yayınlar, farklı kanal ve yorumcularla birlikte aynı görüntüleri verdi.