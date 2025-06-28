TAG Artık Yasal! TAG Üyeliği Nasıl Alınır?

Online ulaşım uygulaması Martı, bir dönem Türkiye'de Uber tarafından sunulan hizmeti yeniden gündeme getirdi ve kişilerin kendi araçlarıyla taşımacılık faaliyeti yapmasına izin verdi. Tamamen gönüllülük esasına dayanan ve otostop mantığıyla çalışan uygulama artık yasal. Peki Martı TAG şoförü nasıl olunur? Martı TAG üyeliği nasıl alınır? İşte detaylar...

Martı TAG Şoförlük Üyeliği Nasıl Alınır? İşte Rehber!

Türkiye’de şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatan Martı TAG, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı eUlaşım lisansıyla resmen yasal bir statüye kavuştu. Böylece özel araç sahiplerinin Martı TAG platformu üzerinden yolcu alarak gelir elde etmesi artık devlet tarafından tanınan ve denetlenen bir sistem hâline geldi.

TAG, “Tek Araçla Gidelim” mottosuyla bireysel araçları toplu taşımaya entegre eden yenilikçi bir model sunuyor. Kullanıcılar Martı uygulaması üzerinden güzergâhlarını paylaşarak yolculuklarını hem ekonomik hem çevreci hâle getiriyor. Bu sistem geleneksel taksi hizmetlerinden farklı olarak sürücülerin özel araçlarıyla hizmet verdiği bir yolculuk paylaşımı modeli olarak öne çıkıyor.

Ayrıca TAG sistemine kayıt olan kullanıcılar kullanacakları otomobillerin plakaları, ruhsatları, kendi kişisel bilgileri ve adli sicil kayıtları gibi pek çok veriyi şirkete sunmakla tabiiler. Bu noktada şirket tarafından yapılan açıklamalarda sistemin bu sayede güvenli olduğu ve yolcuların rahatlıkla sistemi kullanabilecekleri bildirildi.

Martı TAG Üyeliği Nasıl Alınır?

Martı TAG sürücüsü olmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basit. İşte adım adım TAG üyeliği alma rehberi:

Martı Uygulamasını İndirin: App Store veya Google Play üzerinden Martı uygulamasını indirin ve giriş yapın.

TAG Sürücüsü Olun Seçeneğini Seçin: Uygulama içinde “TAG Sürücüsü Ol” sekmesini açın.

Belgelerinizi Yükleyin: Kimlik, ehliyet, ruhsat ve zorunlu trafik sigortası gibi belgeleri sisteme yükleyin.

Başvurunuzu Tamamlayın: Bilgilerinizi kontrol edip başvuruyu gönderin. Uygun görüldüğünde Martı TAG sürücüsü olarak sisteme dahil olabilirsiniz.

Aktif Sürüşe Başlayın: Onay alındıktan sonra güzergâh oluşturarak yolcu alabilir ve gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.

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