Take-Two, Gearbox Software'i Satın Aldı: Borderlands 4 Geliştirilme Aşamasında!

Borderlands oyununun geliştiricisi olan Gearbox Entertainment, Take-Two Interactive/2K tarafından satın alındığını doğruluyor.

Duyuru, Gearbox'un sosyal medya hesaplarında görsel paylaşımıyla yapıldı. Kurucu Randy Pitchford, Take-Two Interactive ve 2K'nin, şirketi bir üst seviyeye taşıyacakları yorumunu paylaştı.

Take-Two/2K, satın alma işleminin 30 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanmasının beklendiğini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, bu tür bir işlem için standart olan ifadelerin yanı sıra Borderlands 4'ün aktif olarak geliştirildiğine de dikkat çekildi.

Gearbox'ta Değişiklikler Yaşanacak mı?

2K Başkanı David Ismailer'ın yeni gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

"Randy Pitchford ve tutkulu, yetenekli geliştirici ekibini 2K'ya katılmaktan çok memnunuz ve gelecekte birçok projeyi meslektaşlar olarak piyasaya sürmeyi dört gözle bekliyoruz."

Take-Two ve Embracer arasındaki bu anlaşmanın 460 milyon dolarlık bir bedelle yapıldığı da belirtiliyor.

Bu anlaşmada Embracer, Gearbox Publishing San Francisco da dahil olmak üzere belirli IP'leri ve şirketleri adı değiştirilecek şekilde elinde tutuyor. Ayrıca Remnant franchise, Hyper Light Breaker ve daha fazlasına yayıncılık haklarını da elinde tutuyor.

Bu anlaşma ile birlikte, Embracer'ın son birkaç yıldaki satın alma adımlarıyla beraber birçok benzer eylemde bulunduğu belirtiliyor. Gearbox, devam eden yeniden yapılanma sürecinde en sonuncusu olmakla birlikte, öncesinde iddia edilen KOTOR Remake geliştiricisi Saber Interactive'ı bölerek birkaç kişiyi işten çıkardı ve raporlara göre altı ay içinde yeni bir Deus Ex oyunu da dahil olmak üzere 30 projeyi iptal etti.