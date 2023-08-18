Take-Two'dan Yeni Bir Telif Daha: GTA 5'e Yapay Zeka Ekleyen Mod Kaldırıldı!

NPC'lere yapay zekâ kullanarak oyuncularla konuşma yeteneği veren GTA 5 modunun geliştiricisi, modun Rockstar'ın ana şirketi Take-Two tarafından kaldırıldığını söyledi.

Sentient Streets, daha önce Mount & Blade II: Bannerlord için benzer bir mod yayınlamış olan deneyimli mod yapımcısı Bloc tarafından oyun için oluşturulmuş yeni bir hikâye tabanlı moddu.

Bloc'un mod için yaptığı açıklamaya göre Sentient Streets'teki NPC'ler oyuncuların tarikat üyeleri, polis memurları ve sivillerle gerçek zamanlı olarak açık uçlu konuşmalar yapmasına olanak tanıyan 30'dan fazla yapay zekâ modeli tarafından destekleniyordu.

Bloc, Take-Two'nun İhtarı Üzerine Modu Her Yerden Kaldırdı

YouTube kanalı üzerinden açıklama yapan Bloc, Take-Two'nun modu Nexus Mods web sitesinden kaldırdığını ve YouTube videosunu da kaldırdığını söyledi. Bloc daha sonra daha fazla sorunla karşılaşmamak için modu GTA5Mods web sitesinden de kaldırmayı tercih ettiğini açıkladı.

Bloc, Take-Two'nun bu yaklaşımı konusunda hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, yıllardır süregelen bu yaklaşımlarına dair söyleyecek bir şey bulamadığını söyledi. Bloc'un konuya dair açıklaması şu şekilde:

"Bu moddan keyif alan herkesin Rockstar hakkında herhangi bir haber duyduklarında Take-Two tarafından gerçekleştirilen bu eylemi hatırlayacaklarını umuyorum. Küçük modların peşine düşmek yerine belki de daha iyi fiyatlandırma politikasına sahip uygun yeniden yapımlar yaratmaya odaklanmalı ya da GTA Online'dan para kazanmak için aynı şeyleri satıp durmayı bırakmalılar."

Kaldırılan Yapay Zekalı GTA 5 Modu Nasıldı?

Take-Two moda dair pek çok videoyu kaldırmış olsa da mod ile oynayan pek çok oyuncunun videosu YouTube'ta duruyor. Eğer kaldırılan modu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two yıllardır mod yapımcılarının çalışmalarını kaldırmakla ünlenmiş durumda. Öyle ki şirket, geçtiğimiz yıllarda Red Dead Redemption 2 için gerçekleştirilen Türkçe yama çalışmasını da kaldırarak Türk oyuncuların tepkisini çekmişti.

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