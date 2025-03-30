Take-Two'dan GTA 6'nın Çıkış Tarihi İle İlgili Beklenen Açıklama Geldi!

Neredeyse 2023 yılından bu yana heyecanla beklenen GTA 6 ile ilgili birçok detay netleşmişken, hala oyun hakkında pek çok konu belirsizliğini koruyor. Bunlardan biri ise çıkış tarihi. Bugüne kadar pek çok söylenti gündeme gelmiş olsa da Rockstar'ın oyunu tam olarak ne zaman piyasaya süreceğini henüz bilmiyoruz.

Rockstar'ın çatı şirketi olarak bilinen Take-Two ise kısa bir süre önce tam da bu konu hakkında bir açıklamada bulundu. Firma, şimdiye kadar oyun ile ilgili birçok konuya ışık tutulmasına rağmen çıkış tarihi hakkında hala resmi bir bilgi verilmemesinin nedenini açıkladı.

Take-Two ve Rockstar, GTA 6'ya Olan İlginin Devam Etmesini İstiyor

Kısa süre önce verdiği bir röportajda GTA 6 hakkında açıklamalarda bulunan Take-Two’nun CEO’su Strauss Zelnick, oyunun çıkış tarihine yönelik sorulan sorulara karşı geçmişte olduğu gibi detay vermekten kaçındı. Ancak CEO, oyuna yönelik oluşan büyük ilgiye dikkat çekerek, “Bir eğlence ürünü için şimdiye kadar gördüğüm en büyük beklenti olabilir ve biz de bu heyecanı canlı tutmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte rakip firmaların çıkış tarihlerini erkenden duyurma alışkanlığına göndermelerde bulunan Zelnick, en etkili pazarlama stratejisinin lansman tarihine yakın bir zamanda çıkış tarihini açıklamak olduğunu vurguladı. Pek çok kişiye göre CEO'nun bu açıklamaları, daha öncesinde 2025 sonbaharında piyasaya sürüleceği belirtilen oyunun kesin çıkış tarihinin en erken yaz aylarında duyurulabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan, oyun dünyasındaki büyük firmalar bile GTA 6’nın piyasaya çıkışını göz önünde bulundurarak temkinli hareket ediyor. Öyle ki, birçok şirket oyunlarının çıkış takvimini Rockstar’ın yeni yapımıyla çakışmayacak şekilde ayarlamaya çalışıyor. Çünkü herkesin bildiği bir gerçek var: GTA 6 satışa sunulduğunda, diğer oyunların ilgi görmesi ve rekabet etmesi son derece zor olacak.

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