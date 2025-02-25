İtalya Elektrikli Otomobil Üreticilerine Dava Açtı!

Elektrikli otomobil trendi son yıllarda hız kesmeden artmaya devam ediyor. Her ne kadar Avrupa "acaba işleri biraz ağırdan mı alsak" düşüncesine kapılmış olsa da özellikle global çaptaki üreticiler bu konuda büyük yol katetti. Tabi bununla birlikte pek çok üretici yeni elektrikli otomobil modellerini bir bir piyasaya sürerek tüketiciler ile buluşturdu. Ancak bu noktada öngörülemeyen bazı sorunlar ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak İtalya büyük elektrikli otomobil üreticilerine dava açtı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İtalya; Stellantis, Tesla, BYD ve Volkswagen'e Dava Açtı!

Artan elektrikli otomobil trendi tüm dünyayı etkisine almış durumda. Tüketicilerden beklenilenin üzerinde talep gören elektrikli otomobiller hızla satılırken Çin gibi bu konuda kendini geliştirmiş büyük ülkelerin üreticileri de önümüzdeki neredeyse 25 yılın planlamasını yapmış durumda. Avrupa şu anda acaba işleri biraz ağırdan mı alsak gibi bir düşünceye dalmış olsa da en çok satılan otomobiller listesinin 6. sırasında bir elektrikli otomobilin (Tesla Model Y) yer aldığı da bir gerçek.

Ancak İtalya'da durumlar biraz farklı. Hükümet "yanıltıcı bilgiler veriyorsunuz" diyerek 4 büyük otomobil üreticisine dava açtı. Soruşturma kapsamına dahil olan markalar ise Tesla, BYD, Stellantis ve Volkswagen oldu. İtalyan Rekabet Kurumu yani AGCM konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bahsi geçen markaların ticari suç teşkil edecek faaliyetlerde bulunduklarını ve haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Bu noktada yapılan hata ise "elektrikli otomobillerin menzil verileri hakkında farklı-çelişkili ifadelerin yer aldığı ve yanlış bilgilerin verildiği" yönünde. Aslında Avrupa'da satış yapan markalar verilerini müşterilerine WLTP'ye göre sunmaktalar. Ancak İtalyan Rekabet Kurumu bahsi geçen verilerin hangi şartlarda ölçüldüğü veya hangi şartları kapsadığı noktasında kullanıcılara net bilginin verilmediğini beyan etti.

Bir diğer suçlama ise batarya ömrü ile alakalı. Markaların bu konuda kullanıcılara eksik bilgi verdiği bildiriliyor. Konuyla ilgili olarak henüz 4 markadan da bir açıklama gelmedi. Peki siz bu dava süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.