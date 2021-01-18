Taksicilerden UBER için Yeni Adım

UBER bildiğiniz üzere Türkiye'de yeniden faaliyete geçmişti. UBER'e olan erişim engeli İstinaf mahkemesi tarafından verilen karar ile kaldırılmıştı. Şimdi ise taksiciler UBER için yeni bir adım attı ve yargıya başvurdu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası UBER için Yargıya Başvurdu

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Uber’in engelini kaldıran istinaf mahkemesinin kararını temyiz başvurusunda bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, "Yerli ve milli olacak kendi aplikasyonumuzu oluşturup yolcularımıza hizmet vereceğiz. Biz Uber'i dava eden taraflardan biriyiz. Bizimle birlikte aralarında dernek ve federasyonların da olduğu üç davacı daha var. Biz Oda olarak temyiz başvurusunda bulunduk. Geçmişte yaşanmış olaylardan dolayı Uber'in çalışma sistemine güvenmiyoruz " açıklamasını yaptı.

Neler Olmuştu? UBER Neden Engellenmişti?

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği tarafından Uber'e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmişti ve yaklaşık 2 yıl önce uber.com'a erişimin engellenmesi kararını vermişti.

Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmeti ve erişim engeli gelmesi ile birlikte sonlanmıştı. Yaklaşık 4 hafta önce de İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırmıştı.

UBER Türkiye tarafından yapılan açıklamada "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" cümlelerine yer verilmişti.

Kullanıcılar Uber uygulamasından taksi çağırma işlemini yapabilmekte. Hemen aşağıdan Uber indir butonuna basarak Uber uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Uber indir butonuna bastıktan hemen sonra indirme işleminin gerçekleşmesi için sayfaya yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan indirme işlemini yapabileceksiniz.

UBER XL Geri Gelecek Mi?

UBER XL'ın Türkiye'de olmayacağı aktarılıyor. Geçtiğimiz günlerde Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmetleri verilecek açıklaması gelmişti.

UBER Türkiye tarafından 24 Aralık 2020'de "Türkiye'de Uber’e gelen erişim engelinin İstinaf kararı ile iptal edilmesine çok mutluyuz. Uygulamamız sarı taksilerle İstanbullular’a hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe! #Uberyeniden" açıklaması yapılmıştı.