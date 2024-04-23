Tales of the Shire’dan İlk Detaylı Fragman Geldi: Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Büyük bir bekleyişin sonunda J.R.R. Tolkien'in kitaplarından esinlenen Orta Dünya'da geçen tek oyunculu yaşam simülasyonu A The Lord of the Rings Game: Tales of the Shire'ın ilk detaylı fragmanı yayınlandı.

Take-Two'nun sahibi olduğu Private Division tarafından desteklenen ve Wētā Workshop Game Studio tarafından geliştirilen Tales of the Shire, Hobbiton'da bir köy olarak kurulmamış olan Bywater kasabasında bir Hobbit olarak maceraya atılmanızı sağlayacak.

Tales of the Shire Oyunu Ne İçeriyor?

Oyunun temel amacı ise, Shire'ın gördüğü en büyük Bywater Festivalini düzenleyerek topluluğun bir araya gelmesine ve resmi köy statüsüne kavuşmasına yardımcı olmak.

Kişiselleştirme seçenekleri ile bir Hobbit yaratmak, Hobbit evini dekore etmek, yemek pişirmek, balık tutmak, yiyecek aramak ve bahçecilik gibi birçok aktiviteyi Shire'da gerçekleştirebileceksiniz.

Ayrıca, bilinen Hobbit aileleri ve ikonik karakterler ile tanışarak beceriler, kıyafetler ve daha fazla alanda yükseltmeler için takas yapabilmeniz mümkün olacak.

Tales of the Shire, 2024 yılının ikinci yarısında Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam üzerinden PC platformu için piyasaya sürülmesi planlanıyor.