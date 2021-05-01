Tam Kapanma Sonrası Tam Açılma mı Olacak? Bakan Koca'dan Yanıt!

Tam kapanma sonrası normalleşme süreci nasıl olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Tam Kapanma Sonrası Normale Geçiş Nasıl Olacak?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, söz konusu önlemlerin ardından tam açılma olacak mı?

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Selvi, Bakan Koca ile yaptığı söyleşiyi yazısına taşıdı. "Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum."

"Tam kapanmadan sonra ne bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, "Tam kapanmayla birlikte insanların teması minimalize edilerek, kalabalık ortamların oluşması önlenerek, vaka sayısının olması gereken düzeye inmesini bekliyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum. Şimdiden 30 binli rakamlara inmeye başladı. Bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

18 yaş ve üstünün aşılamasının ne zaman tamamlanacağına değinen Bakan Koca, “Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz. Bayram sonrası için vaka sayısında 5 bin altı hedefinin olabileceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

BioNTech aşısına ilişkin önemli açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, "Uğur Hoca ile gece yarım saatten fazla konuştuk. Zaten sürekli olarak görüşüyoruz. Haziran ayında 30 milyon doz aşıda sorun olmadığını söyledi" dedi ve şu şekilde devam etti: