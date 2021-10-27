Tamamen Elektrikli İlk Range Rover 2024 Yılında Satışa Sunulacak

Land Rover tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket, tamamen elektrikli ilk Range Rover modelini 2024 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu süreçte kademeli bir geçişe hazırlanan şirket, birkaç yıl içerisinde tamamen elektrikli ilk modeli satışa sunmuş olacak.

Tamamen Elektrikli Range Rover 2024 Yılında Yollarda Olacak

2022 Range Rover modelinin tanıtımı sırasında yapılan duyuruda şirketin; 2022 yılında hafif hibrit, 2023 yılında plug-in hibrit ve 2024 yılında tamamen elektrikli modele geçiş yapacağı açıklandı. Modelin teknik detaylarının ise önümüzdeki senenin sonlarında açığa kavuşması bekleniyor.

2024 Elektrikli Otomobillerin Yılı Olacak

Son dönemlerdeki resmi açıklamaları göz önüne aldığımızda otomobil devlerinin ve bu sektördeki yeni şirketlerin ağırlıklı olarak 2023 yılından itibaren elektrikli otomobillerini satışa sunacaklarını görüyoruz. Nitekim Xiaomi gibi bu sektördeki yeni bir şirket de ilk elektrikli otomobilini 2024 yılının ilk yarısında seri üretime sokmayı planladığını hedeflemişti.

TOGG ile devam ettiğimizde ise 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkması beklenen araçların, 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu konuda yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı:

"Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik.

İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, 'biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız' diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."