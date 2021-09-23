TOGG çip krizinden etkilenecek mi? Bu sorunun yanıtı, dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısı nedeni ile uzun bir süredir merak ediliyordu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

TOGG Çip Krizinden Etkilenecek mi Sorusu Yanıtlandı

AA'daki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, çip ve batarya krizlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Çip krizinin bir yıl daha devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm dünyada büyük bir sorun olan batarya krizine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Karakaş, "Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok" sözlerine yer verdi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette.Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

TEKNOFEST'teki TOGG standında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk" diye konuştu.

Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şriketlerin, teknolojyie sahip olamadığını ifade eden Karakaş, "Planladığımız noktadayız. Canlı yayından TOGG TV'den 24 saat izlenebilecek şekilde tesisimizin adım adım tamamlandığı görülüyor" sözlerine yer verdi.

İlk aracın C segmentinde yer alan bir SUV olduğunu belirten Karakaş, regülasyonlar nedeni ile ufak tefek farklılıklar olabileceğini fakat bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler olmadığını açıkladı.

Yerli Araba TOGG Ne Zaman Çıkacak?

Yerli otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceği çok sayıda vatandaş tarafından merak içerisinde bekleniyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş konu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yapılan açıklama ile birlikte insanların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu.