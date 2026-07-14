Oyun ve Yazılımlardaki En İyi İndirimler Artık Tamindir Fırsatlar'da!

Oyun ve yazılım satın alırken en uygun fiyatı bulmak için farklı platformları tek tek kontrol etme dönemi sona eriyor. Steam ve Epic Games'teki oyun indirimlerinden ücretsiz uygulamalara kadar kaçırılmayacak kampanyaları tek bir noktadan takip edebileceğiniz Tamindir Fırsatlar sayfası yayında. Sayfa sayesinde güncel oyun indirimlerine, ücretsiz dağıtılan yapımlara ve popüler yazılımlara yönelik kampanyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Tamindir Fırsatlar Sayfasında Neler Var?

Steam, Epic Games Store, Windows, Android, iOS ve macOS platformlarına yönelik fırsatlar sayfada bir araya getiriliyor. Editörlerimiz tarafından seçilen dikkat çekici kampanyalar ise Sıcak Fırsatlar bölümünde sizinle buluşuyor. Örneğin buradan Windows 11 Pro lisansını yüzde 20 indirimle 482,22 TL'ye, bir aylıık Adobe Creative Cloud Pro aboneliğini yüzde 45 indirimle 901 TL'ye alabilirsiniz.

Kıyaslamak gerekirse Creative Cloud Pro aboneliği Adobe'un kendi sitesinde 1.627 TL. Belirtmekte fayda var ki Tamindir burada bu ürünleri size kendi satmıyor. Bunun yerine internetteki güvenilir platformlar üzerinden yapabileceğiniz indirimli alışverişler için size rehber oluyor. Ayrıca Microsoft Office 365'in öğrencilere 12 ay ücretsiz olması gibi kampanyalar ile 86 TL'ye alabileceğiniz Google Play hediye çeki gibi fırsatlar da yine bu sayfada sizi bekliyor.

Her fırsat kartında kampanyanın indirim oranı, eski ve yeni fiyatı, desteklenen platformlar ve kampanyanın sona ermesine ne kadar süre kaldığı açıkça gösteriliyor. Böylece fırsatları karşılaştırabilir ve süresi dolmadan değerlendirebilirsiniz.

Aradığınız Fırsatı Nasıl Kolayca Bulursunuz?

Sayfadaki arama ve filtreleme seçenekleri sayesinde ilgilendiğiniz kampanyalara kısa sürede ulaşabilirsiniz. Fırsatları platformlarına göre filtreleyebilir, en yeni, en yüksek indirim oranına sahip, en ucuz veya süresi bitmek üzere olan kampanyaları görüntüleyebilirsiniz. Şu anda listede yüzde 90 indirimle 3,99 dolara düşen SOULCALIBUR 6 ile yüzde 75 indirimle 2,52 dolara inen Euro Truck Simulator 2 gibi büyük indirimler de yer alıyor.

Ücretsiz Oyunları Nasıl Kaçırmazsınız?

Epic Games Store'un haftalık ücretsiz oyunları, Steam'in kısa süreli ücretsiz oynama kampanyaları ve mobil mağazalarda bedava hale gelen uygulamalar da Tamindir Fırsatlar sayfasında yer alıyor. Epic Games her Perşembe Türkiye saatiyle 18.00 civarında yeni bir ücretsiz oyun yayınlıyor ve bu gelenek 2018'den beri kesintisiz sürüyor.

Örneğin bu hafta ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz KeepUp Survival ile 199 TL değerindeki simülasyon oyunu Nova Lands ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz olarak sunulan bir oyunu ya da uygulamayı gördüğünüzde Fırsata Git seçeneğine tıklayarak kampanyanın düzenlendiği platforma ulaşabilir ve fırsattan yararlanabilirsiniz. Aldığınız oyun kalıcı olarak kütüphanenize ekleniyor, herhangi bir ödeme bilgisi girmenize gerek kalmıyor.

Editörün Yorumu

Bu tür bir sayfaya aslında uzun zamandır ihtiyaç vardı. Steam'in indirim dönemini takip edip sonra Epic Games'e bakıp ardından telefonunuzdaki mağazaları kontrol etmek gerçekten zaman alan bir alışkanlık ve çoğu zaman bu yüzden iyi bir fırsat gözden kaçıyor. Tek sayfada hem oyun hem yazılım tarafını toplamak, üstelik filtreleme ve kalan süre gibi pratik detayları eklemek işi gerçekten kolaylaştırıyor.

Benim tavsiyem özellikle Epic Games'in haftalık ücretsiz oyun döngüsünü kaçırmamak isteyenlerin sayfayı düzenli takip etmesi, çünkü bu oyunlar bir hafta sonra kalıcı olarak listeden düşüyor. Yazılım tarafında da yıl içinde belirli dönemlerde (yaz, yılbaşı, okula dönüş gibi) büyük indirimler geldiği için bültene abone olup bildirimleri açmak size zaman kazandıracaktır. Güncel fırsatları incelemek için Tamindir Fırsatlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.