Bully'ye Çok Benzeyen Bir Oyun Geliyor! Çıkış Tarihi Belli Oldu

Rockstar Games'in her ne kadar daha çok Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri ile dünya genelinde popüler olsa da bir dönem üzerinde çalıştığı, devamının gelmesi beklenen ancak şirketin yeterince üzerine eğilmediği oyunlar da var. Şüphesiz ki bunlardan biri de Bully.

Bu yapımın uzun zamandır bir devam oyunu bekleniyor. Rockstar Games her ne kadar bununla ilgili şimdiye kadar hiçbir somut adım atmamış olsa da Refugium Games'in yakında piyasaya süreceği yeni bir oyun, bu açığı kapatma potansiyeli taşıyor. Uzun zamandır üzerinde çalışan Agefield High: Rock the School adlı bu oyunun sonunda çıkış tarihi paylaşıldı.

Agefield High: Rock the School Ne Zaman Çıkacak?

Agefield High: Rock the School, 12 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu da oyunu oynamak için önümüzde 1 aydan fazla süre olduğu anlamına geliyor. Demo sürümü olmadığı için ne yazık ki şimdilik test etmek mümkün değil. Piyasaya sürüldükten sonra neler sunacağını doğrudan deneyimleyebileceğiz.

Agefield High: Rock the School Nasıl Bir Oyun Olacak?

Açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan Agefield High: Rock the School, lisenin bitmesine sadece üç ay kala ailesi ile Agefield adlı bir kasabaya taşınan Sam'i yöneteceğiz. Çok yeni olduğumuz bu kasabada ilk günümüzde Kale ve Axel ile tanışacağız. Mezun olmadan önce bu sessiz kasabayı ayağa kaldıracağız.

Karakterimizin en büyük amacı, bir efsane hâline gelmek. Bu süreçte arkadaşlık bağlarını güçlendirirken pek çok unutulmaz ana şahit olacağız. Hafta içi her gün sabah liseye gitmek, derslere girmek ve çeşitli derslerden başarılı olmak zorunda olacağız. Ama bunun ne kadar uygulanacağı konusunda seçim imkânı oyunculara verilecek.

Agefield High: Rock the School ile Bully'nin Benzerlikleri Neler?

Agefield High: Rock the School ile Bully'nin sanılandan çok daha fazla ortak noktası var. Bully gibi bu yapımda da ders saatleri var. Bunlara girip mini görevleri tamamlayarak ödüller kazanabileceğiz. Bully de kocaman bir açık dünya sunmak yerine belirli noktalarla sınırlı bölge ile karşımıza çıkmıştı.Benzer şekilde, nasıl ki Bully'de çeşitli aktivitelerde bulunuyorsak Refugium Games'in oyununda da bu tür aktivitelere sıkça başvurabileceğiz.

Editörün Yorumu

Oyuncular gerçekten çok uzun bir zamandır Bully 2'nin piyasaya sürülmesini bekliyor. Ama Rockstar Games, şimdiye kadar bu oyunun üzerinde çalışıldığına dair küçücük bir ipucu bile paylaşmadı. O yüzden bu oyun eğer gerçekten fragmanlardaki gibi eğlenceli bir yapım olursa Agefield High: Rock the School'un geniş bir oyuncu kitlesi tarafından ilgi göreceğini söyleyebilirim.